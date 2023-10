Bruce Arena, ancien entraîneur de l’équipe nationale masculine des États-Unis et entraîneur-chef du New England Revolution, a proposé son nom pour le poste vacant de manager de DC United, a confirmé une source à ESPN.

L’Athlétisme fut le premier à annoncer la nouvelle.

Le poste de DCU est devenu ouvert après que le manager Wayne Rooney a quitté son poste plus tôt ce mois-ci après la conclusion de la saison de la ligue Noir et Rouge, au cours de laquelle l’équipe n’a pas réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires de la Coupe MLS pour la quatrième année consécutive.

Arena, 72 ans, a démissionné de ses fonctions d’entraîneur et de directeur sportif de la Nouvelle-Angleterre le mois dernier. Le club l’avait mis en congé administratif le 30 juillet dans l’attente d’une enquête sur des allégations selon lesquelles il aurait tenu des « remarques insensibles et inappropriées ».

Au moment de sa démission, Arena a déclaré qu’il avait pris cette décision après « une longue introspection ».

Il a ajouté : « Je sais que j’ai commis des erreurs et, pour aller de l’avant, j’ai l’intention de consacrer du temps à réfléchir à cette situation et de prendre des mesures correctives pour remédier à ce qui s’est passé. Et même si cela n’a pas été une décision facile, je suis convaincu que il est dans le meilleur intérêt de l’organisation de la Révolution de la Nouvelle-Angleterre et de ma famille que nos chemins se séparent en ce moment. »

Bruce Arena a été mis en congé administratif par la Révolution de la Nouvelle-Angleterre. Barry Chin/Le Boston Globe via Getty Images)

Il reste encore plusieurs étapes à franchir pour qu’Arena soit pris en considération pour le poste. Au moment de sa démission, la MLS a publié un communiqué indiquant que l’enquête « avait confirmé certaines de ces allégations » et que pour qu’Arena puisse travailler à nouveau dans la ligue « il devait d’abord soumettre une pétition au » commissaire de la MLS, Don Garber.

DC United mène également une recherche pour le prochain directeur général, poste vacant depuis le limogeage de Lucy Rushton il y a un an. DCU a clairement indiqué que le directeur général, une fois embauché, dirigera la recherche du prochain manager de l’équipe.

Une source a confirmé à ESPN un rapport dans The Athletic selon lequel le directeur général adjoint du Columbus Crew, Issa Tall, le directeur général adjoint du Nashville SC, Ally Mackay, et le directeur général adjoint d’Orlando City, Ricardo Moreira, sont tous candidats au poste de directeur général.

Arena est le manager le plus décoré de l’histoire de la MLS, ayant entraîné 14 saisons, notamment avec la Nouvelle-Angleterre, DC United, les Red Bulls de New York et le LA Galaxy.

Il a remporté les titres de la Coupe MLS avec DC United en 1996 et 1997 et avec le Galaxy en 2011, 2012 et 2014. Il a également remporté quatre Supporters’ Shields – deux avec le Galaxy et un avec la Nouvelle-Angleterre et le DCU – ainsi que une couronne de l’US Open Cup avec DC United.

Il a effectué deux séjours avec l’équipe nationale masculine des États-Unis et a remporté cinq championnats de la Division I de la NCAA en 18 saisons à l’Université de Virginie.