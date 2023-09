Bruce Arena prend sa décision finale après un congé administratif

Six semaines après avoir été mis en congé administratif par la Major League Soccer, Bruce Arena a démissionné samedi de son poste d’entraîneur du New England Revolution.

Le 1er août, l’ancien entraîneur-chef de l’USMNT a démissionné en raison de commentaires « insensibles et inappropriés » qu’il aurait tenus.

Aucune des deux parties n’a révélé la nature des allégations, mais le club a accepté la démission de son patron de longue date.

Sans entrer dans les détails, la MLS vient de dire dans un communiqué que l’enquête « a confirmé certaines de ces allégations ». Les responsables de la ligue ont déclaré qu’Arena devait faire une demande officielle au commissaire de la MLS avant de pouvoir accepter un emploi futur au sein de la ligue.

Qu’a dit la Révolution de la Nouvelle-Angleterre ?

Arena a commencé à travailler pour la Nouvelle-Angleterre en 2019 et il dirige l’équipe depuis quatre ans. Un an après qu’il ait pris ses fonctions d’entraîneur, l’équipe a remporté le Bouclier des Supporters de la MLS pour la première fois de son histoire.

Le joueur de 71 ans étant absent pour le reste de la saison MLS, l’entraîneur adjoint Richie Williams dirigera l’équipe. Dimanche, l’équipe a publié un communiqué disant : « La Révolution de la Nouvelle-Angleterre a accepté la démission de Bruce Arena. Nous souhaitons bonne chance à Bruce et le remercions pour sa contribution à l’équipe.

«Curf Onalfo continuera d’agir en tant que directeur sportif par intérim et Richie Williams continuera d’agir en tant qu’entraîneur-chef par intérim alors que l’équipe se prépare à clôturer la saison 2023. Arena a rejoint le club le 14 mai 2019, compilant un record de 60-31-42 en MLS au cours de son mandat d’entraîneur-chef.

Pourquoi Arena a-t-elle été suspendue ?

Selon The Athletic, Arena faisait l’objet d’une enquête pour des déclarations qu’il aurait faites à son équipe d’entraîneurs quelques heures avant la révélation de son départ. Williams avait déposé des plaintes dans le cadre de l’enquête. La Révolution a publié un communiqué dans lequel Arena affirme avoir pris la décision de partir « après une longue introspection » et qu’il avait commis des « erreurs ».

« L’enquête a été un processus difficile, pour moi et ma famille, mais entendre tant de personnes qui ont fait partie de ma carrière a été vraiment gratifiant et a contribué à rendre cette décision plus facile.

«Enfin, je sais que j’ai commis des erreurs et, pour aller de l’avant, je prévois de passer du temps à réfléchir à cette situation et à prendre des mesures correctives pour remédier à ce qui s’est passé. Et même si cela n’a pas été une décision facile, je suis convaincu qu’il est dans le meilleur intérêt de l’organisation de la Révolution de la Nouvelle-Angleterre et de ma famille que nous nous séparions en ce moment. »

Crédit photo: IMAGO / Icône Sportswire