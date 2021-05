BRS Golf remporte le prix de la meilleure technologie de participation sportive aux Sports Technology Awards 2021 | Actualités du golf

BRS Golf by Golf Now figurait parmi les lauréats des Sports Technology Awards 2021.

BRS Golf by GolfNow, une division de NBC Sports et partenaire de Sky Sports, a remporté le prix de la meilleure technologie de participation sportive aux Sports Technology Awards 2021.

La société de logiciels basée à Belfast a été reconnue pour son rôle dans la promotion sûre de la participation au golf tout au long de la pandémie. Les gagnants ont été annoncés lors d’un événement virtuel le 6 mai, célébrant les innovations technologiques dans le sport de plus de 50 sports différents dans 30 pays à travers le monde.

BRS Golf a repoussé la concurrence de la Fédération du sport à Altitude, d’Inrange Golf, de PlayerData, de l’Académie mondiale du sport et de la Fédération internationale de tennis et de la WWE, pour remporter le titre de la meilleure technologie de participation sportive.

Les juges ont été impressionnés par le travail continu de BRS Golf pour connecter le monde au golf, facilitant la réservation des heures de départ pour des milliers de partenaires de clubs de golf et des millions de golfeurs à travers le monde. Son logiciel de réservation de membres et de visiteurs a été un outil essentiel pour garder les golfeurs connectés et participer au sport qu’ils aiment tout au long d’une année difficile en 2020.

Les stars présentes aux Sports Technology Awards 2021 comprenaient le pilote de course, Mark Webber, le triathlète double champion olympique, Alistair Brownlee, le vainqueur sud-africain de la Coupe du monde de rugby et international, Bryan Habana, ancien footballeur international devenu entrepreneur technologique, Louis Saha et champion multi-olympique marin, Sir Ben Ainslie.

Obtenez les meilleurs prix et réservez une partie dans l’un des 1700 cours à travers le Royaume-Uni et l’Irlande

Rebecca Hopkins, PDG du groupe STA, a déclaré: «Nous avons vécu des temps sans précédent, mais Covid a utilisé la technologie du sport pour résoudre de nouveaux problèmes de manière innovante. En conséquence, le calibre des candidatures a été vraiment stupéfiant en termes de vision et de créativité.

«Nos juges adorent voir le sport de pointe, mais cette année n’a pas été comme les autres; la façon dont l’industrie a réagi est une source de grande fierté pour toutes les parties concernées. Indiscutablement, la technologie a placé le sport dans un endroit idéal pour faire des choses passionnantes à la fois maintenant et quand le monde revient finalement à la normale. «

Les gagnants

• Meilleure technologie de diffusion, WSC Sports: création d’expériences OTT automatiques

• Meilleure technologie de participation sportive, BRS Golf by GolfNow

• Meilleure technologie de performance Elite, NV Play Cricket | Logiciel de changement de jeu

• Partenariat de l’année en technologie sportive, PT SportSuite, Bristol Sport

• Meilleure technologie numérique, l’application Bleachr avec CrowdVIEW Live

• Meilleures analyses d’action sportive, Coursetrack

• Meilleure technologie de prévention des blessures ou de réadaptation, STATSports Sonra Watch

• Développement durable dans le sport, Galvin Green

• Meilleure technologie pour Good, Pitchero, Track and Trace

• Meilleure technologie d’engagement des fans, engagement des fans de nouvelle génération pour les sportifs

• Meilleure utilisation de l’e-sport par une marque de sport, jeux de sport automobile, 24 Heures du Mans virtuelles

• Équipement ou accessoire portable de l’année, SunGod, Vulcans ™

• Application de l’année, Chelsea FC, The 5th Stand

• Meilleures technologies d’exploitation, de commerce et de sécurité, réponse de Ticketmaster Sport COVID-19

• Meilleures analyses commerciales du sport, F1 et Flamingo, IA et parrainage en F1: trouver les gains marginaux

• Meilleure utilisation de la technologie par une marque, WWE ThunderDome

• Meilleure utilisation de la technologie par un diffuseur, Star India, IPL 2020

• Innovation technologique Capgemini Sports Technology de l’année, Hawk-Eye Live à l’US Open 2020

• Organe directeur de l’année, UEFA