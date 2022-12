BRS Golf, filiale de NBC Sports Next, acquiert Albatros Datenservice et Digital Golf Solutions | Nouvelles du golf

BRS Golf, le leader mondial des logiciels de gestion des heures de départ, a acquis les principaux fournisseurs de technologies de golf en Europe, Albatros Datenservice et Digital Golf Solutions.

L’acquisition du 30 novembre représente une étape majeure dans la stratégie de croissance de Les golfs BRS maison mère, NBC Sports Suivantétendant ses activités de golf en Europe continentale et en Afrique du Sud.

BRS Golf, Albatros Datenservice et Solutions de golf numériques’ des produits et services étroitement alignés, combinés à une concentration commune sur le développement continu des produits et le support client, apporteront des avantages aux partenaires de parcours de golf et aux golfeurs de tous les territoires.

L’acquisition entraînera la création d’une équipe Product & Technology élargie pour NBC Sports Prochains entreprises internationales de golf, innovantes pour les clients du monde entier Royaume-Uni, Irlande, Europe continentale, Afrique du Sud et Australie.

Dès 2024, Golf BRS prévoit d’apporter Albatros solutions technologiques à ses clients au Royaume-Uni, en Irlande et en Australie, fournissant une solution complète d’opérations de golf comprenant des intégrations de réservations, de points de vente, de CRM, de comptabilité et d’hôtel, et un logiciel de gestion de compétition avec intégration complète de World Handicap (WHS).

Golf BRS, qui a été acquis par NBCUniversal en 2013, conservera ses bureaux de Belfast comme siège international de la société. Ses produits de base qui sont livrés aux clients depuis 2003 continueront d’être des systèmes d’avenir et un élément essentiel du NBC Sports Suivant portefeuille golfique.

Albatros Datenserviceopère depuis des bureaux à Karlsruhe, en Allemagne, et au Cap, en Afrique du Sud, et travaille avec 1 500 clubs de golf dans le monde, tandis que Solutions de golf numériquesqui distribue les solutions logicielles Albatros et exploite une plateforme de départs en ligne, Mygreenfee.coma des bureaux à Paris, France.

La Mongreenfee le site Web et l’application s’alignent étroitement sur la plate-forme de réservation de temps de départ de NBC Sports Next, GolfNowet permet aux golfeurs de toute l’Europe de réserver des heures de départ sur plus de 320 parcours partenaires en France, en Allemagne, en Belgique, en Suisse et en Suède.

Brian Smith, co-fondateur de BRS Golf et responsable de la croissance internationale et de l’acquisition pour NBC Sports Next Golf, déclare : « L’acquisition d’Albatros et de Digital Golf Solutions est un développement incroyablement excitant pour BRS Golf.

“Les synergies entre BRS Golf et Albatros, et GolfNow et Mygreenfee s’étendent au-delà des produits à la stratégie, à la culture et à l’expérience client. L’acquisition est un partenariat étroitement aligné qui renforce notre mission de continuer à développer des systèmes d’exploitation de golf conçus spécifiquement pour l’évolution constante. marché du golf.

“Il combinera les connaissances et la culture de notre personnel pour continuer à offrir l’excellence à nos partenaires de parcours et à nos golfeurs. Grâce à cette acquisition, nous prévoyons de développer l’activité internationale de golf dans les années à venir, en offrant de nouveaux produits et services aux marchés actuels, comme ainsi que l’expansion de l’équipe en Europe continentale.”

Volker Schorp, fondateur d’Albatros Datenservice et vice-président international des produits et de la technologie pour NBC Sports Next Golf, déclare : « Je suis fier et heureux qu’en BRS Golf et NBC Sports Next, nous ayons trouvé une équipe solide, internationale et experte en golf. partenaire qui renforcera Albatros et le nouveau progiciel “Albatros 9” et le fera passer au niveau supérieur.

“Ensemble, nous pouvons accélérer le développement et pénétrer de nouveaux domaines en plus des marchés existants sur lesquels nous élargirons notre position. L’intégration d’Albatros dans une organisation de cette taille nous donne l’opportunité de développer d’autres domaines d’activité en plus des marchés déjà très celles qui réussissent.

“En plus des terrains de golf, nos clients de longue date comprennent également de nombreuses associations de golf qui s’appuient sur les solutions Web et cloud d’Albatros pour les solutions centrales de handicap ou de tournoi dans le cadre du World Handicap System.”