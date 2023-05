Browns WR Elijah Moore parle de chimie et se sent recherché dans la nouvelle équipe

Elijah Moore a eu un changement de décor bien nécessaire cette intersaison, alors que les Jets de New York ont ​​échangé le futur joueur de troisième année aux Browns de Cleveland après une année qui l’a vu subir une baisse de production et demander un échange. Maintenant, Moore attrapera des passes du quart-arrière vedette Deshaun Watson, avec qui le premier essaie de créer une chimie avant le camp d’entraînement. Jusqu’ici, tout va bien.

Moore a décrit jeudi sur le site officiel de l’équipe des Browns comment Watson a emmené certains de ses coéquipiers en voyage à Porto Rico, où Moore a eu un aperçu du métier de Watson.

« Nous étions à l’hôtel, et il est dans le livre de jeu quand nous nous détendons sur la plage », Moore a dit. « Nous venons de finir de nous entraîner. Nous avons tous travaillé, et il est toujours dans le livre de jeu, donc voir comment il est avec cela ne fait que nous donner plus de confiance. Comme, ‘D’accord, regardons le livre de jeu une fois de plus. Je ne peux rien demander de mieux. »

Le large a qualifié l’escapade de voyage « en douceur » et s’attend à ce que sa relation avec Watson « se passe bien ». Watson a été suspendu pour les 11 premiers matchs de la saison 2022 de la NFL en raison d’allégations d’inconduite sexuelle. Il s’est absenté l’année précédente avec les Texans de Houston, qui l’ont échangé à Cleveland en mars 2022.

Cleveland a acquis Moore et le choix n ° 74 lors du repêchage de la NFL 2023 de New York en mars pour le choix n ° 42. Moore rejoint un corps de receveurs larges des Browns qui comprend Amari Cooper, Donovan Peoples-Jones et la sélection de troisième ronde Cedric Tillman.

Moore a totalisé 37 réceptions pour 446 verges et un touché la saison dernière. Simultanément, le receveur large Garrett Wilson a organisé une campagne de recrue grésillante pour les Jets, se terminant par le titre de recrue offensive de l’année. Le receveur large Denzel Mims, que New York a sélectionné au deuxième tour du repêchage 2020, a également demandé un échange avant la saison 2022.

Moore a réussi 43 réceptions pour 538 verges et cinq touchés en 11 matchs lors de sa saison recrue (2021). Les Jets ont sélectionné Moore avec le choix n ° 34 lors du repêchage de la NFL 2021 sur Ole Miss.

Moore se sent chez lui avec les Browns.

« Je ne peux rien faire d’autre que me sentir béni d’avoir l’opportunité qui m’est offerte en ce moment », a déclaré Moore. « Ça fait du bien d’être désiré, et ça va rendre n’importe quel joueur, n’importe quel humain, plus dur quand tu te sens comme ça, et tu as l’impression d’être entouré de gens qui veulent que tu sois ici.

« Alors je vais donner tout ce que j’ai chaque jour. »

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue nationale de football Browns de Cleveland Élie Moore