Browns vs Ravens : forces et faiblesses de la semaine de dépistage 10

Nous posons des questions sur la production des Ravens depuis la dernière fois que ces équipes se sont rencontrées, sur ce qui a changé dans leur alignement, et plus encore.

Selon DraftKings Sportsbookles Browns sont outsiders de 6,5 points contre les Ravens.

Photo de Scott Taetsch/Getty Images

Chris : « Après avoir battu les Browns 28-3 lors de la quatrième semaine, Baltimore a depuis lors une fiche de 4-1, avec quatre victoires consécutives. Quelque chose de plus semble avoir « déclic » pour Baltimore au cours de cette période et remporter des victoires dominantes – quelle a été la clé pour que cela se produise ?

Kyle : «Beaucoup de joueurs ont parlé d’adhérer. En défense, c’est un jeu altruiste. «Si un homme mange, nous mangeons tous», m’a dit le secondeur Patrick Queen. Le coordonnateur défensif Mike Macdonald en a parlé jeudi.

“C’est quelque chose dont nous parlons tout le temps en tant qu’unité : ‘Hé, regardez ce type qui fait un excellent travail qui a piégé ce type.’ Donc, ce gars a fait un excellent jeu, mais il a été capable de faire un jeu parce que ces trois gars font un excellent travail pour préparer ce gars au succès », a déclaré Macdonald.

En attaque, l’équipe devient plus équilibrée. Ils ont les armes de passe pour descendre sur le terrain, mais ils n’oublient pas leurs racines en tant qu’offensive précipitée. Et dans la zone rouge, ils marquent plus de touchés, ce qui a été un facteur important pour vaincre les Browns la première fois.

Photo de Nick Cammett/Diamond Images via Getty Images

Chris : « Odell Beckham était inactif en raison d’une blessure la dernière fois que ces deux équipes se sont rencontrées, mais a joué depuis. Combien de clichés Beckham a-t-il réalisé en moyenne, et y a-t-il un certain rôle dans lequel l’équipe semble l’utiliser ?

Kyle : « Beckham réalise en moyenne 38 clichés par match. Il est constamment sur le terrain. Il est également le troisième receveur de passes le plus ciblé de l’offensive. Le problème est vraiment de ne pas obtenir suffisamment de séparation et que les défenseurs le retiennent constamment. Il a tiré tellement de drapeaux parce que les cornerbacks continuent de le tirer et de le tirer, ce qui nuit à la feuille de statistiques, mais techniquement, il déplace les chaînes.

Chris : « Côté blessures, à part OBJ, y a-t-il de gros changements depuis la dernière fois que ces deux équipes se sont rencontrées ?

Kyle : « Certainement certains. Après tout, les Ravens ont fait participer les 53 joueurs à l’entraînement de vendredi. Cependant, il est difficile de déterminer si certains travaillaient activement ou s’ils défendaient simplement le peu que nous pouvions voir.

Dans l’ensemble, ils sont en bonne santé, ils ont l’air vifs et les blessures ne les concernent pas. »

Photo de Nick Cammett/Diamond Images via Getty Images

Chris : « Les Ravens ont eu l’avantage d’affronter un quart-arrière recrue lors de la semaine 4 contre les Browns, qui n’ont pas eu le temps de se préparer. Qu’attendent les fans contre Deshaun Watson, qui vient de réaliser son meilleur match de la saison ?

Kyle : « Les fans s’attendent à un match beaucoup plus serré. La défense des Ravens est connue pour capitaliser sur les quarts recrues. Mais un vétéran expérimenté qui, à un moment donné, faisait partie de l’élite de la NFL ? Ce sera un jeu beaucoup plus sérieux.

Les Ravens le prennent également comme tel. L’entraîneur-chef John Harbaugh a été particulièrement concentré et élogieux envers les Browns. Les Ravens ne prennent cela que pour un concours majeur. Le vestiaire ne s’est pas reposé sur ses lauriers.

Chris : « Les Browns sont les premiers outsiders contre les Ravens dimanche (Browns +6,5 à cette question, selon Paris sportifs DraftKings). Qui choisiriez-vous pour lutter contre la propagation ? »

Kyle : « C’est un choix difficile, mais je pars avec les Ravens. Ils sont sur l’une des meilleures larmes que nous ayons vues depuis 2019. Ils affrontent des prétendants et gagnent gros. Honnêtement, je le dis parce que les Browns sont une grande équipe et les Ravens jouent tellement contre leurs concurrents cette saison. Si les Browns étaient dans une situation pire, les Ravens ne donneraient pas tout et cela pourrait se terminer comme le match des Colts d’Indianapolis ou celui des Cardinals de l’Arizona. Mais les Ravens tournent à plein régime et je pense que l’équipe locale est tout simplement trop bonne ce dimanche.

Merci encore à Kyle d’avoir pris le temps de répondre à mes questions.

