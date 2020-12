CLEVELAND: Trois ans après avoir perdu les 16 matchs, les Browns de Cleveland sont à l’aube des séries éliminatoires.

Une attente angoissante et souvent embarrassante est presque terminée.

Pour la première fois depuis 2002, lorsque le quart Baker Mayfield avait 7 ans, l’entraîneur Kevin Stefanski jouait la sécurité à Penn, et Cleveland était dans la quatrième année d’un redémarrage de l’expansion rempli d’explosions au front-office, d’erreurs de repêchage et d’échecs, un cadeau d’après-saison attend .

Rebondissant après une défaite démoralisante contre Baltimore plus tôt dans la semaine, les Browns (10-4) ont montré leur profondeur et leur développement dimanche soir dans une solide victoire 20-6 contre les Giants de New York. Cleveland s’est rapproché de la sécheresse de 17 saisons, la plus longue période de sécheresse actuelle de la NFL.

En tant que n ° 5 de l’AFC, les Browns pourraient être en mesure de décrocher cette semaine lorsqu’ils reviendront dans la région de New York et affronteront les Jets qui ne sont plus sans victoire. Il y a trop de scénarios et de bris d’égalité à digérer, mais il est simple de voir que les Browns ne peuvent pas se permettre de perdre.

Ne vous attendez pas à ce que Stefanski regarde les scores de toute la ligue dimanche.

«Je vais regarder le tableau de bord des Browns contre les Jets, a-t-il déclaré.

Mayfield a continué à jouer comme le quart-arrière de la franchise que Cleveland espérait qu’il serait, découpant le secondaire de New York (27 sur 32 pour 297 verges) tout en menant deux touchés de 95 verges derrière une ligne offensive jusqu’à sa troisième garde droite.

La victoire confortable, sur la route et aux heures de grande écoute, a montré que les Browns s’amélioraient chaque semaine sous Stefanski. Il ne permettra pas à son équipe de se contenter d’atteindre 10 victoires pour la première fois depuis 2007.

Notre meilleur football est devant nous et nous le jouons, a déclaré le receveur Jarvis Landry, qui a capté l’une des deux passes TD de Mayfield. «Nous y jouons vraiment.

Mayfield joue mieux que jamais en tant que pro. Au cours de ses quatre derniers matchs, il a lancé 10 passes de touché, un seul choix, et fait en moyenne 308 verges. Au-delà de ses statistiques criardes, Mayfield mène sur et hors du terrain tout en aidant Stefanski à orchestrer un redressement en avance sur le calendrier.

Stefanski sélectionne un capitaine avant chaque match. Dimanche, c’était Mayfield.

Baker est un combattant, a déclaré Stefanski. «Je pensais que c’était ce qui allait être nécessaire dans ce match.

Mayfield a également fait preuve de maturité en saluant à l’amiable l’ancien entraîneur des Browns, Freddie Kitchens, maintenant membre du personnel des Giants, par la suite. L’année dernière, Mayfield a donné une poignée de main glaciale à Hue Jackson, qui l’a entraîné en tant que recrue.

Mayfield a grandi. Il emmène les Browns avec lui vers de nouveaux sommets.

CE QUI FONCTIONNE

La défense de Cleveland a obtenu un constructeur de confiance nécessaire contre les Giants offensivement ineptes, qui étaient sans quart partant Daniel Jones.

Les Browns avaient abandonné 80 points au cours de leurs deux derniers matchs, mais le retour de blessure du demi de coin supérieur Denzel Ward a aidé Cleveland à se raidir dans la zone rouge, y compris un arrêt au quatrième rang à l’intérieur du 5 et a maintenu New York à deux buts sur le terrain.

Il s’agit de plier, de ne pas casser, a déclaré la star end Myles Garrett. «Ils ont eu un peu de métrage, mais nous essayons de les garder hors du plateau. C’est bien de les garder hors de la zone des buts, mais à la fin de la journée, un W est un W, quelle que soit la manière dont nous l’obtenons.

CE QUI A BESOIN D’AIDE

Garrett n’est pas encore complètement fini COVID-19[feminine. Il a ajouté un demi-sac en fin de match, mais le coureur de bord n’a pas pu exploiter un match avec le plaqueur gauche recrue Andrew Thomas.

Garrett a déclaré qu’il avait eu du mal à reprendre son souffle pendant le match et qu’il avait eu une quinte de toux après le match dans les vestiaires.

«J’espère que si nous atteignons les séries éliminatoires, je pourrai essayer de me rapprocher le plus possible de 100%, a-t-il déclaré.

STOCKER

Avec la sécurité de départ Andrew Sendejo avec une commotion cérébrale, Karl Joseph est intervenu et a fait plusieurs contributions.

Joseph est venu faire des plaqués, y compris lorsque les Browns ont arrêté les Giants près de la ligne de but. Il a également récupéré un coup de pied en jeu et a dirigé l’équipe de dégagement de Cleveland, un rôle qu’il n’avait jamais joué auparavant.

Nous avons joué sur le football que nous avions besoin de lui, a déclaré Stefanski.

STOCK EN BAS

Le secondeur Mack Wilson, qui a disputé sept matchs cette saison, a été un scratch sain. Il a été remplacé par la recrue Jacob Phillips.

On a demandé à Stefanski ce que Wilson devait faire pour revenir dans la rotation.

Rien que personne d’autre n’a à faire, a-t-il dit. «Pratiquez dur, soyez prêt à partir.

BLESSÉ

Le joueur de ligne offensive Chris Hubbard manquera probablement le reste de la saison après avoir été blessé au genou lors du deuxième jeu de Cleveland. Hubbard remplaçait le partant Wyatt Teller, qui devrait également manquer cette semaine avec une entorse à la cheville.

La recrue Nick Harris est arrivée et a bien joué après la chute de Hubbard.

Stefanksi a déclaré que le plaqueur défensif Sheldon Richardson allait bien après être parti avec un problème au cou.

NUMÉRO DE CLÉ

18 sacs autorisés par la ligne des Browns cette saison. En 2019, l’unité a abandonné 41 sacs.

ET APRÈS

Les Jets soudainement dangereux, qui ont évité l’infamie 0-16 en battant et embarrassant les Rams de Los Angeles. La victoire de New York lui a peut-être coûté le choix n ° 1 du repêchage de l’année prochaine, mais elle a attiré l’attention des Browns.

«Il n’y a personne dans la NFL qui va se coucher et vous laisser leur prendre quelque chose, a déclaré Garrett.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL