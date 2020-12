Déjà en bas de leurs quatre récepteurs larges supérieurs en raison de COVID-19[feminine protocoles, les Browns de Cleveland seront également sans tacle gauche recrue partante Jedrick Wills lorsqu’ils affronteront les Jets de New York dimanche avec une place possible en séries éliminatoires.

Wills a été exclu après l’arrivée de l’équipe dans le New Jersey. Leur voyage a été retardé samedi après que le secondeur partant BJ Goodson ait été placé sur le COVID-19[feminine liste de réserve et quatre receveurs, y compris la cible principale Jarvis Landry, ont été exclus en raison d’un contact étroit.

Wills, qui a commencé les 14 premiers matchs, a été rétrogradé en raison d’une maladie. Kendall Lamm le remplacera alors que les Browns (10-4) tentent de gagner leur première place en séries éliminatoires depuis 2002.

Choix au 10e rang cette année, Wills avait été placé COVID-19[feminine liste jeudi après avoir été en contact étroit avec une personne extérieure à l’équipe qui avait été testée positive. Wills a été activé samedi avant de tomber malade. On ne sait pas encore s’il a le virus.

La perte de Wills épuise davantage la ligne offensive de Cleveland; Le gardien de droite partant, Wyatt Teller, manquera son deuxième match consécutif en raison d’une entorse à la cheville. La recrue Nick Harris débutera pour Teller.

En plus de Landry, les Browns manqueront les receveurs Rashard Higgins, Donovan Peoples-Jones et KhaDarel Hodge et le secondeur Jacob Phillips. Ils ont été placés sur le COVID-19[feminine liste samedi avant que l’équipe ne s’envole pour la région de New York.

Lamm a fait 26 départs en carrière. Il a gravi les échelons après que le joueur de ligne polyvalent Chris Hubbard ait subi une blessure au genou en fin de saison la semaine dernière contre les Giants de New York.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL