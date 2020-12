CLEVELAND: Myles Garrett pousse, bouscule et combat des monteurs de lignes offensifs de 300 livres presque tous les jours pour gagner sa vie. Un virus microscopique l’a aplati.

M’a donné un coup de pied, a déclaré la star des Browns vendredi. Maintenant je suis de retour.

Je parle pour la première fois depuis que j’ai été testé positif COVID-19[feminine Le mois dernier et manquant les deux derniers matchs de Cleveland, Garrett a déclaré qu’il présentait des symptômes modérés au cours de sa maladie et qu’il était préoccupé par les problèmes de santé à long terme.

J’ai perdu mon odeur pendant presque deux semaines, j’ai eu des courbatures, des maux de tête, des douleurs aux yeux, de la toux, des éternuements, de la fièvre, a-t-il dit. «J’avais mal.

Garrett a été activé de la liste COVID mardi, est revenu à l’entraînement ces deux derniers jours, et malgré une certaine raideur sur le terrain lors de sa première journée, il sera prêt à jouer dimanche lorsque les Browns (8-3) feront leurs éliminatoires. pousser contre le Tennessee. Titans (8-3).

Garrett a mené la NFL avec 9 1/2 sacs et était en pourparlers pour devenir le joueur défensif de l’année avant de tomber malade. Il ne peut pas rattraper le temps perdu, mais le premier choix général en 2017 s’attend à répondre à ses normes élevées à partir de cette semaine.

Je ne suis pas ici pour une apparition ou une arrivée de seconde classe », a-t-il déclaré. Je suis ici pour faire le travail que j’ai fait auparavant. Je ne pense pas qu’il y aura une baisse. Je ne donnerais rien d’autre que de mon mieux et je me sens comme ça en haut de la ligne défensive.

Le joueur de 24 ans n’a aucune idée de la façon dont il a contracté le virus. Il a dit que personne dans son entourage n’avait été malade et a été surpris d’apprendre qu’il était infecté.

Garrett était incapable de faire de l’exercice pendant les deux semaines où il était inactif. Au fur et à mesure que sa maladie progressait, il a commencé à s’inquiéter des problèmes cardiaques, qui peuvent survenir chez certains patients COVID.

Si mes poumons sont un peu lourds, je vais me frayer un chemin à travers ça, mais tu ne peux rien faire avec le cœur, dit-il.

Garrett a déclaré que les médecins lui avaient assuré qu’il n’y avait aucune anomalie dans son cœur.

Ils ne m’ont pas dit de vraiment m’inquiéter de quoi que ce soit, a-t-il dit. «Je me sens aussi normal que je vais le faire. Alors je le traite comme si je reprenais là où je m’étais arrêté. Aucune de ces choses en 2020 ne m’empêchera de faire de mon mieux.

Et ces gars le méritent. Et si je voulais pousser vers les éliminatoires et tenter ma chance, je dois juste continuer, en mettant l’équipe en premier.

Garrett a joué aussi bien que n’importe quel autre défenseur de la ligue lorsqu’il est tombé malade et a été inscrit sur la liste COVID après un test positif le 20 novembre. Les Browns ont conservé leur meilleur départ depuis 1994 en remportant les deux matchs alors qu’il s’isolait et se remettait à la maison sur mon canapé.

Il était difficile pour les Browns de se passer de Garrett, mais ils le ramènent juste à temps pour jouer au puissant jeu de course du Tennessee dirigé par Derrick Henry, le champion en titre de la course NFL de 1257 mètres en route pour un deuxième consécutif. série à gagner, à aborder. Couronne.

Garrett a déclaré qu’il n’y avait pas de moyen facile d’arrêter Henry autrement qu’en le faisant.

Il faut y aller sans crainte, trouver une partie du corps, rouler le crocodile et le démonter, dit-il.

REMARQUES: KhaDarel Hodge (ischio-jambiers) et Taywan Taylor (cou) de WR manqueront le match de dimanche. Plus tôt cette semaine, Hodge, qui a eu un rôle plus étendu depuis Odell Beckham Jr. a été blessé, soulevant quelques sourcils en déclarant qu’il ne pensait pas que les Titans étaient une super équipe. Les blessures donneront à la recrue Donovan Peoples-Jones plus de temps de jeu et les Browns activeront le receveur JaMarcus Bradley et Derrick Willies sont candidats pour l’équipe d’exhibition.

