PITTSBURGH (12-3) à CLEVELAND (10-5)

Dimanche, 13 h HE, CBS

LIGNE D’OUVERTURE – Marron par 10

ENREGISTRER VS. SPREAD – Steelers 9-6; Marron 6-9

SÉRIE RECORD – Steelers plomb 77-59-1

DERNIÈRE RÉUNION – Les Steelers ont battu les Browns 38-7 le 18 octobre à Pittsburgh

SEMAINE DERNIÈRE – Les Steelers ont battu les Colts 28-24; Les Browns ont perdu contre les Jets 23-16

CLASSEMENT AP PRO32 – Steelers n ° 6, Browns n ° 12

OFFENSE DES ACIERS – GLOBALEMENT (24), RUSH (32), PASS (16).

DÉFENSE DES ACIERS – GÉNÉRAL (2), RUSH (2), PASS (8).

OFFENSE MARRON – GLOBAL (16), RUSH (4), PASS (24)

BROWNS DEFENSE – GLOBAL (17, RUSH (13), PASS (20).

STREAKS, STATS ET NOTES Il y a des histoires à gogo alors que les rivaux de l’AFC North se rencontrent avec une place en séries éliminatoires en jeu pour Cleveland. … Les Browns remporteront leur première apparition en séries éliminatoires depuis 2002 avec une victoire. Il existe d’autres itinéraires pour Cleveland pour les séries éliminatoires, mais une victoire mettrait fin à la plus longue sécheresse actuelle de la NFL. … Cleveland a passé la semaine à être perturbé par COVID-19[feminine cas et recherche de contacts étroits. … Pittsburgh a une fiche de 36-7-1 contre Cleveland depuis 1999. Pittsburgh a une fiche de 15-5-1 à Cleveland depuis le retour des Browns en 1999.… Après avoir décroché l’AFC Nord et cassé une glissade de trois matchs la semaine dernière avec une victoire contre Indianapolis, les Steelers reposent le quart Ben Roethlisberger, qui a une fiche de 23-2-1 dans sa carrière contre les Browns. … Les Steelers sont actuellement la troisième tête de série de l’AFC, mais peuvent passer à la deuxième place avec une victoire et une défaite de Buffalo contre Miami. … L’entraîneur des Steelers, Mike Tomlin, devrait également siéger au leader des sacs de la ligue TJ Watt, DT Cam Heyward et C Maurkice Pouncey. … Mason Rudolph partira pour Roethlisberger et affrontera les Browns DE Myles Garrett pour la première fois à Cleveland depuis leur tristement célèbre bagarre la saison dernière. Garrett a été suspendu six matchs pour avoir frappé Rudolph à la tête avec un casque balancé. Rudolph a été condamné à une amende de 50 000 $. … Rudolph est allé 5-3 avec 13 passes TD et 9 interceptions alors qu’il remplaçait un Roethlisberger blessé en 2019. L’une des pertes a été une horrible performance de quatre interceptions à Cleveland. … Les Steelers ont dominé la première rencontre cette saison, limitant les Browns à 220 verges et limogeant le quart Baker Mayfield à quatre reprises. … Les 52 sacs de Pittsburgh mènent la NFL, mettant les Steelers en position de dominer la ligue une quatrième saison consécutive. … Watt a 15 sacs, et il est le premier joueur de l’histoire des Steelers à avoir plusieurs saisons avec au moins 14.… Les Steelers ont eu du mal à exécuter le ballon, avec une moyenne de 58,2 verges dans la NFL au cours des 10 dernières semaines. … La recrue des Steelers WR Chase Claypool s’est calmée depuis qu’elle a marqué 10 touchés à ses 10 premiers matchs. Claypool n’a pas atteint la zone des buts depuis le 22 novembre… Pittsburgh espère que K Chris Boswell sera disponible. Il s’est assis la semaine dernière avec une blessure à l’aine. … Les Browns récupèrent plusieurs joueurs, dont WR Jarvis Landry, qui a raté le match de la semaine dernière le premier de sa carrière en raison de COVID-19[feminine protocoles. Cleveland était sans huit joueurs en rotation contre les Jets. … Cleveland sera sans quatre joueurs: les LB BJ Goodson et Malcolm Smith, TE Harrison Bryant et S Anderson Sendejo en raison de tests positifs. … Mayfield a tenté un record de carrière de 53 passes la semaine dernière. Il a également tâtonné trois fois, crachant son dernier sur un quatrième essai en fin de match alors que les Browns tentaient de remporter un éventuel TD égal. … Mayfield a lancé une interception pick-6 lors de sa première passe contre les Steelers en octobre, donnant le ton à une éruption. … Browns RB Nick Chubb est à 41 verges de moins de 1000. Il a obtenu 11 touchés malgré quatre matchs manqués, y compris le match précédent contre Pittsburgh avec une entorse au genou. … Chubb et Kareem Hunt sont les seuls coéquipiers avec au moins 800 verges au sol. … Garrett a eu un sac la semaine dernière et en a 12 cette saison, à égalité au deuxième rang de l’AFC. Il a raté deux matchs avec COVID-19[feminine . … Browns DT Sheldon Richardson a bloqué un point et un panier supplémentaires la semaine dernière. … Browns K Cody Parkey a raté son quatrième point supplémentaire contre Jets et donne des palpitations cardiaques aux fans de Cleveland chaque fois qu’il prend le terrain. … Astuce fantastique: Landry sera impatient de partir après avoir raté son premier match en sept saisons. Il mène les Browns avec 67 réceptions et est la cible principale de Mayfield depuis qu’Odell Beckham Jr. a subi une blessure au genou en fin de saison.

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL