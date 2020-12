EAST RUTHERFORD, NJ: Les Browns de Cleveland viennent dans les Meadowlands pour affronter les Giants de New York avec une chose à l’esprit: les séries éliminatoires.

C’est ça.

L’équipe de Kevin Stefanski ne cherche pas à rebondir après une défaite atroce face aux Ravens de Baltimore lundi soir. Gagner un pour le receveur vedette blessé et l’ancien géant Odell Beckham Jr. serait bien. Il y a des choses plus importantes.

L’objectif dimanche soir pour les Browns (9-4) à leur deuxième apparition consécutive aux heures de grande écoute est de battre les Giants (5-8) et de faire un pas de plus vers la fin de la plus longue sécheresse en séries éliminatoires de la NFL. Cleveland n’a pas été en séries éliminatoires depuis 2002. La ligne d’arrivée est en vue avec trois matchs à jouer en saison régulière.

Les Giants sont encore plus désespérés dans une tentative pour leur première place en séries éliminatoires depuis 2016. Ils ont eu leur séquence de quatre victoires consécutives cassée par l’Arizona le week-end dernier et ont perdu un match derrière Washington (6-7) dans le NFC East.

Chaque match est le plus important, a déclaré le quart-arrière des Browns Baker Mayfield, qui joue son meilleur football depuis son arrivée dans la ligue en 2018. «De toute évidence, comme je l’ai dit, nous avons un état d’esprit global, mais l’objectif unique est tellement vital en ce moment pour entrer dans la course aux séries éliminatoires. Nous savons que nous devons nous occuper des affaires cette semaine, et nous allons avoir cette concentration laser unique.

Les Browns, qui ont connu pour la dernière fois une saison de 10 victoires en 2007, ont marqué plus de 40 points en matchs consécutifs pour la première fois depuis 1968. Du côté négatif, l’équipe a accordé 82 points au cours des deux derniers matchs .

Les Giants entreront dans le match sans James Bradberry, leur meilleur demi de coin. Il a eu un contact étroit avec une personne qui a été testée positive et a été placé COVID-19[feminine liste jeudi.

New York entre également dans le match en difficulté à l’attaque, avec des questions de quart-arrière et de coordinateur. New York a marqué 24 points lors des deux derniers matchs et 43 lors des trois derniers.

Le quart partant Daniel Jones est revenu d’une blessure aux ischio-jambiers la semaine dernière après avoir raté une victoire contre Seattle. Il a dû partir tard avec deux blessures, les ischio-jambiers et un problème de cheville.

S’il ne peut pas jouer, Colt McCoy obtiendra son deuxième départ en trois matchs.

Le problème a été aggravé lorsque le coordinateur offensif Jason Garrett a été testé positif pour COVID-19[feminine mercredi. L’entraîneur des bouts serrés Freddie Kitchens, qui a été congédié en tant qu’entraîneur-chef des Browns après une saison difficile, appellera les jeux pour New York contre son ancienne équipe.

Je pense que nous mettons toujours l’accent sur la prospérité dans l’adversité, a déclaré l’entraîneur des Giants, Joe Judge. Et comme je l’ai dit il y a quelques semaines, c’est adaptatif, les gars. Alors, regardez, quelque chose se passe. Nous continuons simplement à avancer. Nous avons des plans en place. Nous avons un front. Nous avons un processus auquel nous nous en tenons pour chaque match. Et vous savez, ce qui est important pour le moment, c’est que nous préparions tous les joueurs à jouer dimanche soir.

GÉANTS O-LINE

L’unité sort d’une performance épouvantable. Jones et McCoy ont été limogés huit fois, tandis que Jones a été renvoyé six fois. L’offensive a été tenue à des creux de la saison de 159 verges au total et sept points. New York a eu sa séquence de course d’au moins 100 verges cassée à sept.

PHILLY PRIDE

Le juge et Stefanski partagent le statut d’entraîneur de recrue de la NFL et leurs racines à Philadelphie.

Tous deux sont nés là-bas et ont brièvement été coéquipiers du lycée avant que Judge ne soit transféré dans une école rivale.

Une personne formidable, a déclaré Stefanski à propos de Judge, qui n’a que quelques mois de plus. J’ai pu suivre la carrière de Joes. Nous avions en quelque sorte des chemins différents. Il a suivi la voie universitaire, puis s’est rendu en Nouvelle-Angleterre et a trois anneaux du Super Bowl à montrer.

HORAIRE DE FOU METLIFE

Trois équipes affrontent les Giants et les Jets au MetLife Stadium cette saison. Le dernier sera les Browns, qui affronteront les Giants ce week-end et les Jets sans victoire le 27 décembre.

San Francisco a affronté les Jets le 20 septembre et les Giants le week-end suivant. L’Arizona était là pour affronter les Jets le 11 octobre et les Giants le week-end dernier.

Les Jets et les Giants ont également disputé des matchs sur route dans la même ville, face aux Seahawks et aux Rams.

TALK COMMERCIAL

Les Giants et les Browns seront à jamais liés par le commerce à succès de l’année dernière qui a envoyé Beckham à Cleveland.

La deuxième saison des Beckham avec les Browns s’est terminée après sept matchs en raison d’une blessure au genou. Mais plusieurs autres joueurs dans des accords entre les clubs de sécurité new-yorkais Jabrill Peppers, le garde Kevin Zietler et le plaqueur défensif Dexter Lawrence, ainsi que l’ailier défensif des Browns Olivier Vernon ont de gros impacts en 2020. Lawrence a été sélectionné en 2019 avec un choix de premier tour Nouveau York est venu de Cleveland.

Mayfield a déclaré que les Browns auront Beckham en tête.

Nous allons jouer pour lui parce qu’il est l’un de nos gars », a déclaré Mayfield.

TEXAS FORT

Mayfield a joué à Oklahoma, donc il n’a jamais rien de bon à dire sur le Texas, le rival méprisé des Sooners.

Cependant, tout en grandissant dans la région de Dallas, Mayfield a suivi les Longhorns et est devenu un fan de McCoy, l’un des meilleurs QB de l’histoire des écoles.

Un gagnant, Mayfield a dit de McCoy, qui a été repêché par les Browns et a commencé 21 matchs pour Cleveland avant d’être échangé en 2013. Tout ce qu’il a fait pour ce programme, étant évidemment juste dans l’arrière-cour de celui-ci, nous l’avons vu tout. Il dirigeait son équipe tout le temps. Je l’ai suivi de près parce que Garrett Gilbert, qui était avec nous, un de mes amis, était Colts de sauvegarde de sa première année.

Tom Withers, rédacteur d’AP Sports, a contribué à ce rapport.

