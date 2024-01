Browns embauche Ken Dorsey comme coordinateur offensif : Source

La recherche prolongée des Cleveland Browns pour un nouveau coordinateur offensif a atterri sur Ken Dorsey, a déclaré dimanche une source de l’équipe. Dorsey, qui a interviewé les Browns plus tôt ce mois-ci, a déjà joué pour Cleveland et a été coordinateur offensif à Buffalo la saison dernière.

Les Bills ont licencié Dorsey en novembre dernier et les Browns étaient à la recherche d’un coordinateur offensif après avoir licencié Alex Van Pelt trois jours après leur défaite lors de la ronde des wild-cards.

Les Browns de 2023 sont devenus la première équipe depuis 2015 à remporter un match avec quatre quarts partants différents, et c’est l’une des principales raisons pour lesquelles Kevin Stefanski pourrait remporter son deuxième prix d’entraîneur de l’année dans la NFL lorsqu’il sera annoncé le 8 février. Mais les Browns ont renvoyé Van Pelt et deux autres assistants offensifs parce qu’ils ont l’impression que l’offensive n’a toujours pas trouvé un niveau élevé avec Deshaun Watson, qui a débuté 12 matchs au cours de ses deux saisons et reste sous contrat pour trois saisons supplémentaires.

La saison 2023 de Watson s’est terminée en novembre en raison d’une opération à l’épaule. Watson devrait être prêt pour le début du programme intersaison, et Dorsey apportera à son nouveau travail son expérience d’entraîneur de Cam Newton et Josh Allen.

Dorsey, 42 ans, a été entraîneur des quarts des Panthers de la Caroline de 2013 à 2017 avant de rejoindre les Bills en 2019. Il a servi deux ans comme entraîneur des quarts à Buffalo, a ajouté le titre de coordonnateur des jeux de passes en 2021, puis a été embauché comme coordinateur offensif avant le Saison 2022.

Stefanski a appelé les jeux au cours de ses quatre saisons à Cleveland, mais on ne sait pas si Stefanski ou Dorsey appelleront les jeux la saison prochaine. Van Pelt a également travaillé en étroite collaboration avec les quarts au cours de ses quatre saisons, bien que les Browns aient eu un entraîneur des quarts désigné en 2022 et 2023.

L’ancien coordinateur offensif de l’Alabama et de Notre Dame, Tommy Rees, entraînera les ailiers rapprochés et jouera également un rôle dans le jeu de passes global. L’entraîneur des receveurs Chad O’Shea a remporté le titre de coordonnateur des jeux de passes.

Les Browns ne commenteront officiellement aucun de leurs changements de personnel tant que le personnel ne sera pas terminé et que les titres ne seront pas finalisés.

Pourquoi faire ce changement maintenant ?

Les Browns ont eu cinq entretiens confirmés avec un coordinateur, et Dorsey était l’un des trois ayant une expérience préalable en matière de jeu. L’un des autres était Brian Johnson, qui vient d’être licencié en tant que coordinateur offensif des Eagles, et un autre était avec Kellen Moore, qui plus tôt dans le week-end aurait accepté de prendre l’ancien poste de Johnson avec les Eagles.

Le moment de l’annonce de l’embauche de Dorsey par les Browns était curieux étant donné qu’il est arrivé tard dans le match de championnat de l’AFC, mais les Browns avaient passé près de deux semaines complètes à évaluer leurs options et à interviewer les candidats.

Les Bills de 2022 étaient n°2 pour le nombre total de verges et de buts et n°5 pour les verges par la passe par match. Dorsey a été licencié au milieu d’une crise en novembre 2023 avec les Bills à 5-5. L’offensive après 10 matchs s’est toujours classée dans le top 10 en verges et en points.

(Photo : Rich Barnes / USA aujourd’hui)