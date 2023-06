Browns CB Greg Newsome dit qu’il n’a pas été volé sous la menace d’une arme malgré les rapports

Lors de sa première prise de parole en public depuis l’incident, le demi de coin des Browns Greg Newsome a déclaré samedi qu’il n’avait pas été volé sous la menace d’une arme plus tôt ce mois-ci lorsque son camion a été volé.

Newsome a déclaré qu’il attendait des amis à l’intérieur lorsque le vol a eu lieu. Il a expliqué que son camion avait été récupéré et que ses amis n’avaient pas été blessés.

« Je suis juste super reconnaissant », a déclaré le demi de coin à propos de leur sécurité.

Newsome a également précisé qu’il n’avait jamais été face à face avec aucun des hommes impliqués dans le vol.

Browns CB Greg Newsome a précisé aujourd’hui qu’il n’avait pas été volé sous la menace d’une arme plus tôt ce mois-ci lorsque son camion a été volé. Il attendait des amis à l’intérieur quand c’est arrivé. Le camion a été récupéré et ses amis n’ont pas été blessés. « Je suis juste super reconnaissant », a déclaré Newsome. – Zac Jackson (@AkronJackson) 24 juin 2023

Plus tôt ce mois-ci, plusieurs rapports ont fait surface indiquant que le plaqueur défensif de Newsome et Browns, Perrion Winfrey, avait été volé sous la menace d’une arme le 5 juin. Six hommes masqués auraient volé les coéquipiers dans un parking vers 3 h 30 HE après avoir quitté un club de la région de Cleveland, selon aux rapports. Les suspects auraient volé des bijoux et le camion de Newsome.

Après l’incident, l’entraîneur Kevin Stefanski a confirmé que la police enquêtait activement sur le vol et a déclaré aux journalistes qu’il était « content que nos gars aillent bien ». L’entraîneur a déclaré avoir parlé avec le chef de la police de Cleveland, Wayne Drummond, après le vol.

Newsome en est à sa troisième saison avec Cleveland après avoir été sélectionné au premier tour du repêchage de la NFL 2021. Il a disputé 15 matchs la saison dernière, enregistrant 42 plaqués au total, 0,5 sacs et six passes défendues.

(Photo : Jason Miller/Getty Images)