Brown rejette les appels au désinvestissement des entreprises liés aux manifestations pro-palestiniennes sur le campus

BOSTON– L’Université Brown a a rejeté une proposition de désinvestissement de 10 entreprises qui, selon les manifestants, facilitaient l’occupation israélienne du territoire palestinien.

Le vote de mardi de la Corporation of Brown fait suite à un rapport d’un comité recommandant de ne pas procéder à un désinvestissement, en partie parce que l’université y investit peu et que le montant qu’elle investit ne causerait pas de préjudice social. Le rapport estime que l’école n’a investi aucun investissement direct dans les entreprises, notamment Airbus, Boeing, General Dynamics Corp et General Electric Co., et qu’environ 1 % de sa dotation a été indirectement investie dans les entreprises.

« Si la société devait se désinvestir, cela signalerait à nos étudiants et universitaires qu’il existe des points de vue « approuvés » auxquels les membres de la communauté sont censés se conformer », ont déclaré le chancelier de l’université Brian Moynihan et la présidente Christina Paxson dans une déclaration commune. . « Cela serait totalement incompatible avec les principes de liberté académique et de libre enquête, et porterait atteinte à notre mission de service à la communauté, à la nation et au monde. »

Au printemps dernier, l’université s’est engagée à ce que son conseil d’administration vote en octobre sur une proposition de désinvestissement, après qu’un comité consultatif se soit prononcé sur la question. En échange, manifestants étudiants ont accepté de démanteler leur campement sur le campus.

Avant le vote, Niyanta Nepal, le président du corps étudiant élu sur une plateforme pro-désinvestissement, dépensait son énergie à faire pression pour un vote en faveur du désinvestissement. Ils ont incité leurs camarades étudiants à participer à une série de forums et ont encouragé les nouveaux étudiants à rejoindre le mouvement.

La défaite a laissé les étudiants, menés par la Brown Divest Coalition, décider de leur prochaine étape.

« Il s’agit d’une tache morale sur l’Université Brown, d’un affront évident aux valeurs démocratiques de l’institution et d’un effacement flagrant de la violence insurmontable perpétrée par le régime israélien à Gaza et maintenant au Liban », a déclaré le groupe dans un communiqué. une chose est claire : notre université a investi au moins 66 millions de dollars dans des entreprises qui facilitent le génocide, l’apartheid et l’occupation militaire d’Israël et refuse toujours de se dissocier de ces fonds.

Les collèges ont longtemps appels rejetés au désinvestissement d’Israël, qui, selon les opposants, vire à l’antisémitisme. Brown fait déjà face à des pressions pour avoir même envisagé le vote, y compris une lettre cinglante de deux douzaines de procureurs généraux d’État, tous républicains.