NorthEast United FC a eu raison de Mumbai City FC encore une fois, faisant un doublé contre les Islanders avec une victoire 2-1 dans le Super Ligue indienne au GMC Stadium, Bambolim, samedi. La victoire a également mis fin aux chances de Mumbai de créer l’histoire avec un record de 13e match consécutif sans défaite.

Il est intéressant de noter que NorthEast est la seule équipe à avoir réussi à gagner contre la puissance des hauts de la table. L’entraîneur par intérim Khalid Jamil a également maintenu sa course parfaite depuis qu’il a pris la direction de NorthEast et a maintenant enregistré sa troisième victoire consécutive, ramenant son équipe dans le top quatre avec 21 points.

Le doublé de Deshorn Brown en première mi-temps a suffi à faire disparaître Mumbai, malgré le retrait d’Adam Le Fondre d’un but tardif.

Il y a eu quelques changements pour les deux équipes. Mandar Rao Dessai est revenu dans le onze de départ pour Mumbai tandis que Jackichand Singh a obtenu son premier départ.

Pour NorthEast, Benjamin Lambot a fait un retour dans le XI de jeu après que Dylan Fox ait été exclu pour blessure tandis que Provat Lakra est venu remplacer Gurjinder Kumar, suspendu.

NEUFC a pris le meilleur départ possible, marquant deux buts dans les 10 premières minutes pour donner un coup rapide à Mumbai.

Brown a propulsé NorthEast en tête à la sixième minute. Luis Machado a réussi un tir au but qui a été paré par Amrinder Singh, mais le danger n’a pas été écarté lorsque Nim Dorjee a envoyé un centre dans la surface. Brown a chronométré sa course et a fracassé le ballon au fond du filet.

Les Highlanders ont puni Mumbai pour une défense bâclée et ont marqué leur deuxième en trois minutes. Federico Gallego a fouetté dans un coin de la surface, ce que la défense de Mumbai n’a pas réussi à dégager alors que la faible tête d’Hernan Santana a trouvé Machado. L’attaquant portugais a poussé le ballon à Brown et le Jamaïcain a inscrit son deuxième.

Mumbai a tenté de revenir dans le match mais a presque concédé son troisième. C’était encore Brown pour NorthEast. En obtenant le ballon sur le flanc, Lakra a fait une course avant de croiser le ballon vers un Brown non marqué, cependant, le Jamaïcain a tiré large.

NorthEast a continué d’attaquer et a failli marquer le troisième peu de temps après le redémarrage, mais le gardien de Mumbai, Amrinder Singh, a réalisé un arrêt fin pour refuser Lalengmawia.

Pour NorthEast, Khassa Camara a très bien fait au milieu de terrain, créant particulièrement des problèmes pour Hugo Boumous, qui a notamment eu un match inhabituellement calme.

Le remplaçant de la seconde période, Adam Le Fondre, a repoussé un but pour les Islanders à la 85e minute pour redonner de l’espoir à Mumbai. Le Fondre et Boumous se sont combinés avant que le Français ne retrouve Ogbeche, qui a libéré Le Fondre dans la surface. Et l’homme qui a initié le mouvement a tiré le ballon au fond du filet.

Mumbai a presque égalisé le temps d’arrêt. La tentative de frappe de Le Fondre trouva Mehtab au deuxième poteau mais sa tête attachée au but fut repoussée en corner par Subhasish Roy.