Gordon Brown a insisté sur le fait que les anciens premiers ministres «ne doivent jamais» faire pression sur le gouvernement à des fins commerciales, car il a suggéré que ceux qui quittent le n ° 10 devraient être soumis à une interdiction d’au moins cinq ans.

Les commentaires de l’ancien Premier ministre travailliste interviennent au milieu de la controverse sur l’étendue du lobbying de David Cameron auprès des ministres et des hauts fonctionnaires du gouvernement de Boris Johnson au nom de la société de financement Greensill, désormais effondrée.

Rompant son silence après des semaines de rapports sur la question, M. Cameron a déclaré ce week-end qu’il n’avait enfreint aucune règle, mais a admis qu’il aurait dû communiquer «uniquement par les canaux les plus formels» et a admis qu’il y avait «des leçons importantes à tirer».

L’ancien dirigeant conservateur, qui a démissionné après le vote du Brexit de 2016, a déclaré qu’il comprenait l’inquiétude du public concernant les contacts – y compris par SMS et e-mail – avec des ministres, dont le chancelier Rishi Sunak et le secrétaire à la Santé Matt Hancock.

Mais en réponse à sa déclaration, le Parti travailliste a déclaré que « de nombreuses questions sérieuses restent sans réponse » et a appelé l’ancien Premier ministre à comparaître devant le député « afin que toutes les informations soient mises au jour ».

Pressé sur la question, a déclaré M. Brown BBC Radio 4 aujourd’hui programme: «Je ne peux pas commenter les détails individuels de cela, mais pour moi, il y a des principes sur le service public – il ne peut jamais devenir une plate-forme pour un gain privé.»

Il a ajouté: «Les ministres ne doivent jamais faire de lobbying, les anciens ministres, les premiers ministres, ne doivent jamais faire du lobbying à des fins commerciales. Les ministres actuels ne devraient pas entretenir un tel lobbying.

«Si nous ne parvenons pas à parvenir à cet arrêt par le genre de flexibilité des règles, nous devrons adopter des lois pour nous assurer qu’au moins pendant cinq ans, par exemple, aucun ancien Premier ministre ou ministre en exercice ne fasse jamais de lobbying. à des fins commerciales au sein du gouvernement. Cela jette simplement le discrédit sur la fonction publique. »

En vertu des lignes directrices existantes, les ministres n’ont pas le droit d’exercer des pressions sur le gouvernement pendant deux ans et doivent demander conseil au Comité consultatif indépendant sur les nominations des entreprises au sujet de tout emploi qu’ils souhaitent occuper dans les deux ans suivant leur départ.

M. Brown a ajouté: «J’ai dû faire face – bien que je n’y ai pas participé moi-même – au scandale des dépenses des députés en 2008 et qui a jeté le discrédit sur quiconque dans la fonction publique et a été attaqué. Cela se produira de la même manière avec le lobbying si nous ne faisons pas réellement quelque chose pour adopter des lois pour empêcher que cela se produise. »

La société de financement de la chaîne d’approvisionnement a été rejetée pour le mécanisme de financement des entreprises Covid de la Banque d’Angleterre, bien que M. Cameron ait envoyé à plusieurs reprises des textes privés à la chancelière, plaidant pour que le programme soit modifié afin que Greensill puisse se qualifier.

Les dossiers publiés par le Trésor la semaine dernière ont montré qu’à une occasion, M. Sunak a répondu qu’il avait «poussé» les responsables à explorer les options possibles.

Mais la longue déclaration de M. Cameron sur l’épisode – publiée dimanche – est venue après Le Sunday Times a rapporté qu’il avait également envoyé un conseiller spécial principal à M. Johnson dans les heures suivant le rejet pour affirmer qu’il était «fou» que Greensill soit exclu et exhorter le gouvernement à reconsidérer sa décision.

Dans ses commentaires, M. Cameron a déclaré: «Dans mes démarches auprès du gouvernement, je ne violais aucun code de conduite ni aucune règle gouvernementale.

«Cependant, j’y ai longuement réfléchi. Il y a des leçons importantes à tirer. En tant qu’ancien Premier ministre, j’accepte que les communications avec le gouvernement ne doivent se faire que par les canaux les plus formels, de sorte qu’il ne peut y avoir de place pour une interprétation erronée.

Après la publication de sa déclaration dimanche soir, la ministre du cabinet fantôme Rachel Reeves a déclaré: «De nombreuses questions sérieuses restent sans réponse, et il est crucial que l’ancien Premier ministre se présente devant le Parlement pour que toutes les informations soient mises au jour».

Elle a ajouté: «La transparence et la responsabilité sont essentielles et cela nécessite la plus grande ouverture de la part du gouvernement pour établir tous les faits derrière ce scandale»