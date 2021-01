ANN ARBOR, Michigan: Leigha Brown a marqué 26 points, Naz Hillmon a remporté son quatrième double-double et la 16e Michigan a remporté une victoire de 92-49 sur le Wisconsin jeudi.

Hillmon a marqué 22 points et récolté 11 rebonds lors du premier match de la Big Ten Conference pour les Wolverines (6-0). Amy Dilk a ajouté 15 points et Akienreh Johnson 13.

Trois joueuses ont marqué neuf points pour les Badgers (3-3, 0-3), dont Brooke Schramek, qui a eu huit de sa carrière en première mi-temps.

Hailey Brown a marqué les quatre premiers points du match pour les Wolverines et a eu le dernier panier dans une course de 10-0 à la fin de la première période, qui s’est terminée avec le Michigan dans le top 29-15.

Hillmon avait 18 points à la mi-temps, ce qui s’est terminé par un tir de 51% du Michigan et une avance de 48-27.

Le Wisconsin a tiré 29% au premier semestre et 30% au second, mais la différence est venue sur les planches. Les Badgers, qui ont dépassé leurs adversaires de plus de huit plateaux par match, ont été battus 50-27 par le Michigan, qui a obtenu un plus-12 au rebond. Les Wolverines ont également tiré mieux que 51% en seconde période.

Les 26 points de Leigha Brown étaient les deuxièmes plus élevés de sa carrière. Le transfert junior du Nebraska a marqué 30 points en tant que recrue et a disputé un match de 25 points en deuxième année. Son précédent record au Michigan était de 24 points.

