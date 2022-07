Brown dit que le Parti conservateur « fabriquerait n’importe quoi » pour l’évincer de la campagne à la direction

Patrick Brown dit que le Parti conservateur ne voulait pas d’élections à la direction compétitives et aurait inventé toute histoire nécessaire pour le disqualifier de la course à la succession d’Erin O’Toole.

Depuis qu’il a été évincé de la course à la direction au début du mois pour des violations présumées des lois sur le financement des campagnes, Brown a affirmé à plusieurs reprises que sa destitution était due à la corruption au sein du parti et à la collusion avec la campagne du chef de file Pierre Poilievre. Le parti et la campagne de Poilievre nient cela.

“Le parti aurait fabriqué n’importe quoi pour me disqualifier de la course”, a déclaré Brown sur CBC News Network. Pouvoir et politique En Lundi.

“Malheureusement, le Parti conservateur fédéral ne voulait pas d’élections compétitives. Ils ne voulaient pas d’élections justes et libres”, a-t-il déclaré à l’hôte Vassy Kapelos.

“Ils ont un couronnement en tête et je ne pense pas que ce soit bon pour la fête.”

Brown a fait ces remarques quelques heures après avoir annoncé qu’il entrerait dans la course pour un deuxième mandat en tant que maire de Brampton, en Ontario, bien qu’il ait initialement déclaré que son équipe poursuivait une contestation judiciaire de sa disqualification de l’élection à la direction conservatrice.

REGARDER | «Aucun acte répréhensible», en campagne, dit Brown: Patrick Brown aborde la disqualification de la course à la chefferie des conservateurs fédéraux Le maire de Brampton a annoncé lundi qu’il cherchait à être réélu, quelques semaines seulement après avoir été expulsé de la course à la direction du Parti conservateur fédéral. Brown a déclaré “qu’il n’y avait pas eu d’acte répréhensible” dans sa campagne fédérale, mais a déclaré qu’il se concentrait maintenant sur Brampton.

“Nous recherchons toujours des options juridiques. Je pense qu’il est important que les Canadiens sachent ce qui s’est passé ici”, a-t-il déclaré.

“Cela dit, je pense qu’il est très clair, lorsque les bulletins de vote sont envoyés depuis des semaines maintenant, qu’ils ont nui à la possibilité d’avoir des élections équitables.”

Brown a déclaré qu’il n’y avait aucun moyen de mener une campagne compétitive lorsque les membres du parti ont été informés qu’il avait été disqualifié et qu’il était au milieu d’une contestation judiciaire.

Voter pour Jean Charest

Après avoir été évincé du parti, Debbie Jodoin, une ancienne organisatrice régionale de la campagne de Brown, a affirmé par l’intermédiaire de son avocat que Brown s’était arrangé pour qu’elle travaille sur sa campagne par l’intermédiaire d’une société tierce.

Le président du Comité d’organisation des élections à la direction des conservateurs (LEOC) a déclaré que le parti avait tenté de mettre la campagne de Brown en conformité avec les lois électorales fédérales et les règles de la course à la direction pendant près d’une semaine, mais que cet effort avait échoué.

Dans un message aux membres conservateurs, le président du LEOC, Ian Brodie, a déclaré que “le parti a donné [Brown’s campaign] toutes les occasions de clarifier et de résoudre” les préoccupations du parti.

“Avec l’avocat de notre parti, je me suis personnellement engagé pendant une bonne partie de la semaine à trouver un moyen pour que la campagne de Patrick Brown soit conforme à nos règles et à la loi fédérale”, a déclaré Brodie dans l’e-mail.

Brown a déclaré que les candidats à la direction Jean Charest et Scott Aitchison partagent tous deux des valeurs centristes qui pourraient propulser le parti au gouvernement, mais il a déjà décidé pour qui votera.

“J’ai dit lors d’un appel de campagne de nombreux organisateurs à travers le pays que je voterai pour Jean Charest, je crois qu’il serait le meilleur choix pour le Parti conservateur en ce moment”, a déclaré Brown. “Je pense qu’à ce moment-ci, Jean Charest a la meilleure chance de vaincre Pierre Poilievre.”