Brown, de l’UNC, assume la responsabilité mais dit qu’il n’a pas l’intention de démissionner après une défaite écrasante

Mack Brown a déclaré à ESPN samedi qu’il ne démissionnait pas après une scène émouvante dans les vestiaires avec ses joueurs suite à la défaite embarrassante 70-50 de la Caroline du Nord contre James Madison, qui en est à sa troisième saison en tant qu’école FBS.

Brown, membre du Temple de la renommée du football universitaire, a déclaré qu’il avait dit aux joueurs que c’était de sa faute et qu’il se retirerait s’il ne parvenait pas à régler le problème. Les 70 points encaissés sont le plus grand nombre de points jamais concédés par les Tar Heels, qui sont tombés à 3-1.

« Je ne démissionne pas. Je serai de retour au travail lundi », a déclaré Brown à ESPN.

Brown, 73 ans, en est à sa sixième saison à North Carolina. Il a déclaré à ESPN qu’il était au courant de certains rapports et que les messages dans les vestiaires émotionnels pouvaient être mal interprétés, mais il a été catégorique sur le fait qu’il ne démissionnerait pas.

Il a mené la Caroline du Nord à des records de victoires au cours de quatre de ses cinq saisons. Les Tar Heels ont remporté huit matchs la saison dernière et neuf la saison précédente, lorsqu’ils ont terminé premiers de la division côtière de l’ACC.

Brown a passé 16 saisons au Texas et a remporté un championnat national en 2005 et a joué pour un autre en 2009. Il a démissionné sous la pression après la saison 2013 et, après avoir fait une pause dans son travail d’entraîneur, est revenu en 2019 en Caroline du Nord pour son deuxième passage à Chapel Hill. Brown a été l’entraîneur de la Caroline du Nord de 1988 à 1997.

Les Tar Heels se déplacent chez leur rival Duke samedi prochain.