OXFORD, Ohio: Dalonte Brown a inscrit 16 points alors que Miami (Ohio) a dominé l’ouest du Michigan 65-56 samedi.

Mekhi Lairy a récolté 15 points et six passes pour Miami (Ohio) (8-5, 5-3 Mid-American Conference). James Beck a ajouté neuf rebonds.

Dae Dae Grant, le meilleur buteur des RedHawks avant le match avec 13 points par match, n’a tiré que 17% pour le match (1 sur 6).

Les deux équipes ont établi des creux de la saison pour avoir marqué en première mi-temps. Miami (Ohio) a totalisé 25 points en première mi-temps, le plus bas de la saison pour les hôtes, tandis que les 21 points en première mi-temps pour l’ouest du Michigan ont marqué le moins de la saison pour les visiteurs.

Greg Lee a récolté 20 points et sept rebonds pour les Broncos (2-11, 1-7), dont la séquence de défaites s’est étendue à sept matchs. B. Artis White a ajouté 10 points et six rebonds. Jason Whitens avait 10 points.

