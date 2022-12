Brown Butter Cafe and Bakery apporte un nouveau goût à St. Charles – Shaw Local

Dawn Phillips sait que la nourriture qu’elle prépare rassemble les gens.

Et c’est l’une des choses qu’elle aime le plus dans le fait d’être boulangère et chef.

“Quand je grandissais, nous nous réunissions tous et nous cuisinions et cuisinions et l’apportions aux voisins”, a déclaré Phillips, le fondateur et boulanger du Brown Butter Cafe and Bakery, qui a ouvert le mois dernier au 311 N. 2nd St., Suite 104, dans le Charleston Center à St. Charles.

Le Brown Butter Cafe and Bakery a récemment ouvert ses portes à St. Charles. En plus de préparer des pâtisseries comme des beignets sans allergies, le café sert le petit-déjeuner et le déjeuner. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

Elle a développé une clientèle au fil des ans après avoir été propriétaire du Early Light Cafe, qui n’était ouvert que pendant les mois chauds à la fenêtre sans rendez-vous du Mill Race Cyclery à Genève. Phillips avait également une boutique éphémère au Sugar Path à Genève.

De plus, Phillips était cuisinière spécialisée chez Kava Diem à St. Charles et y vendait ses beignets sans gluten. Certains de ses clients au fil des ans se sont arrêtés au Brown Butter depuis son ouverture.

“Je me sens vraiment, vraiment au-delà de la gratitude”, a-t-elle déclaré.

Tous les produits de boulangerie qu’elle fabrique sont sans gluten. Ses beignets ne sont pas seulement sans gluten, ils sont également sans soja et sans noix.

“Les sandwichs que vous pouvez obtenir en tant qu’option sans gluten”, a déclaré Phillips.

Brown Butter, qui est ouvert pour le petit déjeuner et le déjeuner, vend également des beignets végétaliens qui ne contiennent pas de beurre. Tout sur le menu est fait sur commande.

“Vous pouvez l’obtenir comme vous le souhaitez”, a déclaré Phillips.

La Genevoise Julie Martin est sa partenaire commerciale. Ils s’étaient rencontrés après avoir été voisins dans le lotissement Mill Creek à Genève.

“Nous étions instantanément de très bons amis”, a déclaré Martin.

Martin ne peut manger que des aliments sans gluten car elle est allergique au blé. Phillips s’est tournée vers elle pour essayer des articles sans gluten qu’elle avait fabriqués.

“Quand elle faisait quelque chose, elle disait : ‘Tu peux venir ?’ ” a raconté Martin.

Et elle a essayé de rendre ses aliments sans gluten aussi savoureux que possible.

“J’ai juste commencé à cuisiner avec différentes farines et j’ai essayé de créer quelque chose qui n’avait pas le goût du carton”, a déclaré Phillips. “Alors Julie, bénis son cœur, elle était mon cobaye.”

Martin et son mari, Jeff, ont convaincu Phillips d’ouvrir un restaurant qui serait ouvert toute l’année.

“Ils m’ont soutenu dès le premier jour où j’ai ouvert Early Light Cafe”, a déclaré Phillips. “Ils étaient mes premiers clients et étaient assis sous la pluie verglaçante ce jour-là car il n’y avait que des places assises à l’extérieur.”

Phillips choisit de magasiner localement lorsqu’il s’agit d’acheter les ingrédients de ses recettes. Par exemple, le pain qu’elle utilise provient du Breadsmith of St. Charles.

“J’adore leur pain”, a déclaré Phillips. « Leur pain est vraiment bon et c’est super pour les paninis. C’est croustillant à l’extérieur et c’est vraiment moelleux à l’intérieur.

Pendant les mois chauds, les clients de Brown Butter pourront s’asseoir à l’extérieur. Le nom de l’entreprise fait référence au beurre qui a été chauffé dans une casserole jusqu’à ce qu’il ait une couleur brun clair et une saveur et un arôme de noisette.

“Ça sent incroyable”, a déclaré Phillips. “C’est incroyable. Et puis il prend cette belle couleur brune. N’importe quel jour, il suffit d’entrer dans la cuisine et vous pouvez sentir le beurre noisette.

La célébrité Jenny McCarthy est fan de ses beignets. McCarthy et son mari Donnie Wahlberg, membre fondateur du boys band New Kids on the Block, vivent à St. Charles.

“Jenny a en fait acheté mes beignets plusieurs fois”, a déclaré Phillips. “Ils ne sont pas encore venus ici, mais nous croisons les doigts.”

Le Brown Butter Cafe and Bakery est ouvert de 7 h à 15 h du dimanche au samedi. Plus d’informations sont disponibles sur brownbutterbakedgoods.com.