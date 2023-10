Brown annonce une nouvelle initiative pour soutenir les petites entreprises du PE | Actualités, Sports, Emplois

PALESTINE-EST — Le sénateur Sherrod Brown (Démocrate-OH) a annoncé lundi une nouvelle initiative visant à soutenir les petites entreprises et à stimuler le développement économique à la suite du déraillement du train du 3 février dans le Norfolk Southern.

Brown a été rejoint par le directeur d’État du développement rural Jonathan McCracken et Haedan Panezott de l’autorité portuaire du comté à la 1820 Candle Company pour une table ronde avec les propriétaires d’entreprises du village. L’initiative – un fonds renouvelable en collaboration avec Valley Economic Development Partners qui offre jusqu’à 150 000 dollars de prêts avec des taux d’intérêt aussi bas que 1 % aux entreprises éligibles de l’Est de la Palestine – a été annoncée à la suite de la table ronde et est disponible immédiatement. Valley Partners administrera le prêt aux entreprises admissibles qui ne comptent pas plus de 50 employés et dont les revenus sont inférieurs à 1 million de dollars. Le but de l’initiative est de stimuler le développement des petites entreprises et le démarrage d’entreprises en finançant, entre autres, des capitaux et des équipements.

« Nous savons qu’il y a une reprise de la santé publique à long terme et que d’autres choses sont en cours, mais nous savons également à quel point le développement économique est important. » dit McCracken. « Il s’agit d’aider ces petites entreprises à prospérer, à développer leur activité et à se redresser. Nous sommes tout simplement ravis de nous associer à Valley Partners et aux petites entreprises de l’Est de la Palestine et de cette partie du pays.

Le programme est le dernier coup de pouce pour les entreprises de la Palestine orientale. En juin, le gouverneur Mike DeWine a annoncé le programme de soutien d’urgence à l’Est de la Palestine, qui a alloué jusqu’à 5 millions de dollars pour aider les entreprises touchées par le déraillement ferroviaire de février, avec des prêts à taux zéro allant de 10 000 à 1 million de dollars. En juin également, Norfolk Southern a promis une subvention de 500 000 dollars pour soutenir le développement économique de l’Est de la Palestine. Cette subvention financerait l’embauche d’un consultant indépendant en développement économique du secteur privé qui sera embauché et travaillera pour le village. Les détails sur le programme de subventions du chemin de fer sont encore connus. L’annonce de lundi a ouvert la porte à des ressources supplémentaires indispensables aux entreprises villageoises.

« Nous accompagnons les entreprises depuis la semaine qui a suivi le déraillement du train. Dans un premier temps, rassembler les différents niveaux d’impact et essayer de les accompagner et de leur trouver des sources de financement », » dit Panezott. « Ces derniers mois, nous avons été une agence intermédiaire pour le ministère du Développement de l’Ohio afin d’aider les entreprises dans le cadre du programme de soutien d’urgence pour la Palestine orientale, mais avec cette nouvelle source de découverte, c’est une opportunité incroyable pour les petites entreprises qui ont besoin d’une source de fonds. cela peut les aider à se rétablir.

Panezott a déclaré que le programme, qui restera dans la communauté pendant des années, aidera plus de 20 entreprises à se remettre des conséquences de la catastrophe ferroviaire.

Melissa Smith, propriétaire de 1820 Candle Company, a déclaré que ces impacts ont été carrément désastreux pour certains commerçants.

« J’ai parlé à d’autres entreprises de la ville qui peuvent passer une semaine entière sans voir de ventes et c’est vraiment très difficile pour une petite entreprise », dit-elle. « Pour payer votre loyer, payer votre personnel et vous occuper de l’inventaire, je peux voir où c’est vraiment mauvais. Je pense qu’il pourrait être bénéfique pour certaines entreprises d’envisager des options de commerce électronique à l’avenir pour les aider à surmonter ce que nous traversons. Je pense vraiment que nous devons nous concentrer sur tout ce qu’il faut pour aider nos entreprises et j’espère que ce programme sera un bon début.

Smith et Panezott ont tous deux déclaré que la fermeture de Taggart Street avait porté préjudice au commerce de l’Est de la Palestine – en particulier aux entreprises situées à Taggart.

« La fermeture de la route de Taggart a vraiment entravé la circulation vers le village de Palestine orientale. De nombreux résidents de Pennsylvanie viennent en Palestine orientale en raison des différences de prix de l’essence et, lors de leurs arrêts, ils passeront par ces entreprises locales. » » dit Panezott. « De nombreuses entreprises ont subi une perte de trafic piétonnier, une perte de ventes, une perte de stocks à cause du déraillement, donc avoir accès à ce capital est vraiment crucial pour permettre aux entreprises de se redresser. »

« Je dirai sans aucun doute que la fermeture de la rue Taggart a définitivement eu un impact sur les entreprises. » Smith a ajouté « Il s’agit d’un pipeline pour notre trafic en Pennsylvanie et il a un impact considérable sur les entreprises. Le nettoyage continu – la poussière, la circulation – était en quelque sorte dissuasif de vouloir être là-bas.

Brown a déclaré que l’initiative est un pas en avant alors que le village lutte pour se débarrasser de la stigmatisation et des effets résiduels laissés après le déraillement et le rejet de produits chimiques du 3 février.

« Depuis, je suis revenu en Palestine orientale presque tous les mois, pour discuter avec des entreprises, des agriculteurs, des hôpitaux et des gens au sujet du nettoyage. Il est important que nous remettions la vie des gens à la normale et qu’une grande partie du travail soit effectuée. qui aide les petites entreprises et les entrepreneurs locaux qui souhaitent démarrer une entreprise ou développer leur entreprise », » a déclaré Brown. « Un certain nombre d’entre eux étaient ici aujourd’hui et c’est le travail de Johnathan McCracken et de mon travail d’aider cette communauté à se développer. C’est en grande partie revenu à la normale, mais il y a d’autres choses que nous devons faire.

Brown a insisté sur le fait qu’il continuerait à revenir en Palestine orientale jusqu’à ce que tous les besoins de la communauté soient satisfaits.

« Je vais rester en retrait, comme on dit quand les caméras de télévision sont éteintes. Nous avons encore du travail à faire. » il a dit. « Non. Premièrement, nous devons ramener la vie des gens à la normale. Et nous y arrivons. Nous nous rapprochons de plus en plus. L’autre consiste à demander des comptes à Norfolk Southern, non seulement en remboursant les gens pour les dommages qu’ils ont causés et en payant pour le nettoyage, mais aussi en renonçant à leur opposition à la sécurité ferroviaire pour s’assurer que ce genre de déraillements ne se reproduise plus jamais.

Brown, avec les sénateurs JD Vance (R-OH), les sénateurs Bob Casey (D-PA), Marco Rubio (R-FL), John Fetterman (D-PA) et Josh Hawley (R-MO) ont introduit un projet ferroviaire bipartisan. Loi sur la sécurité ferroviaire de 2023 le 1er mars. Le projet de loi améliorerait et renforcerait la sécurité ferroviaire et prescrirait, entre autres choses, des détecteurs de défauts en voie, des équipes de deux personnes, des amendes accrues contre les transporteurs ferroviaires et accorderait au ministère des Transports le pouvoir d’instituer et de modifier de nouvelles exigences et procédures de sécurité pour les trains transportant des matières dangereuses comme le chlorure de vinyle.

Norfolk Southern et l’industrie ferroviaire ont repoussé les réglementations proposées, en particulier l’exigence d’un équipage de deux personnes. L’Association américaine des chemins de fer (AAR) a déclaré que le projet de loi « n’atteint pas son objectif de remédier à un défi de sécurité actuel » et cela « des défis subsistent avec certaines dispositions, y compris celles qui imposent des modèles de dotation en personnel, élargissent les exigences opérationnelles de transport de matières dangereuses, microgèrent les réseaux de détecteurs et élargissent inutilement les inspections manuelles. » Au niveau de l’État, le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, a rendu obligatoires les équipages de deux personnes pour tous les trains transportant des marchandises à travers l’État lorsqu’il a signé le budget de transport de l’État de 13,5 milliards de dollars en mars. Le 29 juin, la veille de l’entrée en vigueur de la règle, l’industrie ferroviaire a réagi lorsque l’AAR a déposé une plainte auprès du tribunal de district américain pour bloquer la disposition, arguant que la compétence des chemins de fer américains est exclusive aux agences fédérales.

La loi sur la sécurité ferroviaire a été adoptée par la commission sénatoriale du commerce en mai et attend désormais d’être votée au Sénat.

[email protected]









Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception