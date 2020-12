TUCSON, Arizona: Jarek Broussard a couru pour un sommet en carrière de 301 verges, Ashaad Clayton a couru pour deux touchés et les Buffaloes du Colorado étaient invaincus avec une victoire de 24-13 contre l’Arizona samedi soir.

Broussard a couru au moins 100 mètres dans les quatre matchs cette saison et s’est détaché avec de longues courses sur deux entraînements séparés au deuxième quart qui ont provoqué des touchés. Le étudiant de deuxième année de 5 pieds 9 pouces et 185 livres a traversé à plusieurs reprises le centre des défenses de l’Arizona sans prendre beaucoup de résistance sur des courses de 75, 72 et 59 mètres et les Buffalos ont empilé 407 mètres au sol.

Le Colorado (4-0, 3-0 Pac-12) est l’une des deux seules équipes invaincues restantes dans le Pac-12, avec l’USC. Arizona (0-4, 0-4) a perdu 11 matchs consécutifs depuis la saison dernière.

Le quart-arrière Will Plummer de l’Arizona a fait son premier départ en carrière, remplaçant Grant Gunnell, blessé. Il a eu de bons moments, passant 19 sur 32 pour 154 verges, mais a lancé une interception coûteuse à la ligne des 1 verges sur un entraînement qui aurait pu niveler le jeu au troisième quart.

Les Wildcats sont restés en jeu grâce à un excellent match au sol. Michael Wiley a couru 126 verges et Gary Brightwell en a ajouté 113. L’Arizona a eu une chance de niveler le jeu au quatrième quart, mais le Colorado a fait une position sur la ligne de but avec six minutes à faire qui a gardé les Wildcats hors de la zone des buts.

Le Colorado a pris une avance de 14-13 à la mi-temps après être tombé dans un trou de 13-0 au début du deuxième quart.

Les Buffaloes ont commencé leur retour avec un touché de 95 mètres qui n’a dû être joué que quatre fois. Broussard a couru au milieu pour une course de 75 verges lors du premier match et Ashaad Clayton a couru jusqu’au touché de 1 verge pour ramener les Buffaloes à une marge de 13-7.

La prochaine course de touché était similaire à la course de 59 verges de Broussard qui a institué la deuxième course de touché de Clayton, cette course de 4 verges.

Les gros gains sur le terrain ont anéanti le début prometteur de l’Arizona. Les Wildcats ont pris une avance de 10-0 après avoir couru 106 verges au premier quart. Brightwell a marqué sur une course de 26 mètres vers le centre et Lucas Havrisik a ajouté un panier de 38 mètres.

L’Arizona a eu du mal à arrêter la course toute la saison, abandonnant environ 230 verges par match jusqu’à samedi.

GRANDS JEUX DÉFENSIFS

L’Arizona a obtenu son premier tirage défensif de la saison lorsque la sécurité Isaiah Mays a forcé un échappé de Colorados LaVontae Shenault. L’action a conduit au deuxième panier de Havrisik, poussant l’avantage de l’Arizona à 13-0.

Les Wildcats ont obtenu leurs deuxième et troisième plats à emporter en seconde période lorsque le secondeur Anthony Pandy a intercepté Sam Noyer du Colorado à deux reprises.

LE TAKEAWAY

Colorado: C’est une autre victoire solide pour les Buffaloes, qui ont trouvé un grand succès sur le terrain et ont décidé de s’en tenir à ce qui fonctionne. Broussard est une étoile montante après quatre matchs consécutifs de 100 verges.

Arizona: La frustration continue pour les Wildcats, qui n’ont pas pu conserver la tête dès le début. Leur défense d’urgence est actuellement un réel problème et ne montre aucun signe d’amélioration.

SUIVANTE

Colorado: Les Buffaloes accueillent l’Utah vendredi.

Arizona: Les Wildcats accueillent l’état de l’Arizona vendredi.

