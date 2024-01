Brouillons simulés : Dane Brugler et Mel Kiper donnent aux Giants WR Rome Odunze la 6e place

Deux des poids lourds du Repêchage de la NFL d’analyse, Dane Brugler de The Athletic et Mel Kiper d’ESPN sont d’accord à ce stade du processus de repêchage sur le choix que devrait être le choix des Giants de New York au 6e rang du repêchage de la NFL 2024.







Les deux ont atterri sur le receveur de Washington, Rome Odunze.

Brugler a publié mardi son deuxième repêchage simulé du cycle de repêchage de la NFL 2024. Son top cinq :

Brugler a choisi Odunze pour les Giants plutôt que le quart-arrière Jayden Daniels de LSU ou les joueurs de ligne offensive Olu Fashanu de Penn State et Joe Alt de notre Dame. Voici pourquoi:

Avec son profil taille/vitesse et sa capacité à jouer par contact, Odunze est une cible favorable au quart-arrière avec les outils pour être une option n°1 légitime. Les Giants n’ont pas eu de receveur de 1 000 verges depuis 2018, mais Odunze pourrait changer cela en tant que recrue. Je sais qu’il y en aura beaucoup “Pourquoi pas un quarterback ?” des questions. Même si je pense qu’un joueur comme Jayden Daniels est possible, recruter un quart-arrière dans le top 10 est une décision de propriété – et nous savons que la propriété des Giants aime Daniel Jones. Le directeur général Joe Schoen a été sur la route cet automne pour voir tous les meilleurs quarts-arrières, mais je choisirai la cible favorable aux QB comme réponse aux problèmes de passe de l’équipe.

Daniels, au cas où cela vous intéresserait, est allé n°8 au Faucons d’Atlanta.

Kiper n’a pas publié de version simulée complète. Au lieu de cela, avec Field Yates, Kiper a publié une mini-version préliminaire des 10 meilleures sélections. via YouTube.

Ce top cinq était le suivant :

Chicago-Williams Washington — Daniels Nouvelle-Angleterre — Maye Arizona — Harrison Chargeurs LA — Malik Nabers, WR, LSU

Voici pourquoi Kiper s’est également rendu à Odunze pour les Giants :

«Ils ont besoin d’un gros récepteur. Malik Nabers [who is off the board), Rome Odunze would make an awful lot of sense here … You need a pass rusher opposite [Kayvon] Thibodeaux, qui a eu une sacrée année, mais il n’y a personne à prendre à ce stade. Alors, tu vas à Rome Odunze.

Kiper a déclaré qu’Odunze est “spécial en raison de la cohérence semaine après semaine”. Kiper a déclaré qu’Odunze avait “un rayon de capture énorme” et de “excellentes mains”.

Kiper a déclaré qu’Odunze et Nabers sont des « talents bizarres » et une « poussée » en termes de qui devrait être sélectionné en premier.

Vue de la Saint-Valentin

Donc voilà. J’ai écrit il n’y a pas si longtemps que prendre WR3 (Odunze) au n°6 était un choix « déroutant » pour moi. Eh bien, j’ai observé Odunze de plus près ces derniers jours et je comprends mieux le choix. J’ai aussi regardé Nabers et, à ce stade précoce de ma connaissance de ces joueurs, je suis un peu comme Kiper. Je me demande pourquoi la majorité des analystes attribuent à Nabers une note supérieure à Odunze. Pour le moment, je ne vois pas de séparation évidente.

Dans le scénario Brugler, je sélectionnerais à partir d’aujourd’hui Jayden Daniels. Mes inquiétudes concernant Daniels concernent son cadre et quelques lacunes dans la précision sur une courte zone. Il est cependant difficile pour moi de laisser de côté un quart-arrière ici, simplement en raison de l’importance du poste et de l’incertitude quant à la santé de Jones et à sa capacité à être plus que ce que nous avons vu. Brugler soulève cependant un point critique. Repêcher un quart-arrière dans le top 10 est une décision que les propriétaires des Giants devraient approuver. Je ne suis pas certain que John Mara et Steve Tisch feraient cela.

Dans le scénario de Kiper, il discute du besoin des Giants sur la ligne offensive et de l’idée qu’Evan Neal pourrait passer à la garde si le choix ici était l’un des deux meilleurs plaqués offensifs, Olu Fashanu de Penn State ou Joe Alt de Notre Dame.

Le choix de l’un de ces deux plaquages ​​serait compréhensible. Il y a cependant quelque chose à considérer quant à la façon dont les Giants pourraient construire (reconstruire) leur ligne offensive à l’avenir.

Joe Schoen était le directeur général adjoint de Brandon Beane à Buffalo. Depuis qu’il a accepté le poste des Bills en 2017, Beane a repêché trois fois des joueurs de ligne offensive au deuxième tour. Il n’a jamais repêché de joueur de ligne offensive au premier tour.

L’entraîneur de la ligne offensive que les Giants viennent d’embaucher, Carmen Bricillo, a été félicité pour son travail avec un groupe largement indéfinissable de joueurs de ligne offensive pour la Raiders de Las Vegas.

Le grand swing de Schoen lors d’un tacle offensif avec le choix n ° 7 lors du repêchage de la NFL 2022 n’a pas, jusqu’à présent, fonctionné.

Peut-être que les antécédents de Schoen à Buffalo et l’embauche de Bricillo sont des indices sur la façon dont les Giants pourraient aborder la ligne 2024.

