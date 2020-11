Brouillard lié à la Grande-Bretagne: moment incroyable, une mer de brume roule sur Londres endormie

Publicité

C’est le moment incroyable où une mer de brouillard a roulé sur Londres endormie la nuit dernière – avant que le Royaume-Uni ne se réveille ce matin dans des conditions brumeuses et troubles avant un week-end couvert de 12 ° C.

Des images filmées depuis le Novotel Canary Wharf dans l’est de Londres montrent des volutes de brouillard apparaissant à l’horizon vers 17 heures avant la ville enveloppée par une mer de nuages ​​à 1h du matin.

Les températures ont plongé sous le point de congélation dans certaines parties du Royaume-Uni pendant la nuit avant que le pays ne se réveille dans des conditions glaciales ce matin. Le brouillard pourrait persister dans certaines zones toute la nuit, maintenant les températures en dessous de 3 ° C.

On s’attend à ce que la brume persiste pendant le week-end, laissant un temps couvert. Les températures devraient atteindre 12 ° C dans certaines parties du sud de l’Angleterre et la plupart des zones resteront sèches.

Des images filmées depuis le Novotel Canary Wharf dans l’est de Londres montrent des volutes de brouillard apparaissant à l’horizon vers 17 heures (à gauche) avant la ville enveloppée par une mer de nuages ​​à 1h du matin (à droite)

L’étonnante vue de toiles d’araignées gelées dans la campagne pendant un matin très froid à Dunsden, Oxfordshire

Après une nuit de gel, la brume plane au-dessus de fenland, occultant presque ces éoliennes à Whittlesey, Cambridgeshire

Un autre monde dans les Docklands, à l’est de Londres ce matin, qui, comme une grande partie du pays, était recouvert d’un épais brouillard

Le bord de la Tamise est presque complètement caché par le brouillard ce matin, ce qui a créé des conditions dangereuses sur les routes

Le bord de la rivière à Greenwich, au sud-est de Londres ce matin, où la visibilité était sévèrement limitée par la brume tourbillonnante

Trafic léger sur la M25 un matin brumeux près de Cobham à Surrey. Le brouillard a créé des conditions périlleuses pour les conducteurs

Un Twitter a plaisanté en disant que le brouillard sur le sud-ouest de Londres donnait l’impression qu’il se réveillait à Sleepy Hollow, le lieu du film d’horreur américain de 1999.

Dans le week-end, les nuits fraîches avec du gel et du brouillard vont probablement continuer.

Cependant, Mlle Diamond a déclaré: “ Il y aura beaucoup de soleil d’hiver à profiter samedi et dimanche, se poursuivant au début de la semaine prochaine. ”

Le modèle de journées sèches et de nuits fraîches devrait durer vers le milieu de la semaine, mais l’approche des fronts météorologiques pourrait apporter des nuages ​​et des averses à l’ouest.

Lorsque le verrouillage se terminera en Angleterre jeudi prochain, un changement de temps est prévu, avec des conditions instables de retour en charge.

La porte-parole du Met Office, Bonnie Diamond, a déclaré: “ Nous avons eu un novembre assez doux caractérisé par des zones de basse pression, mais nous avons maintenant une haute pression dans l’Atlantique qui s’étend à travers le Royaume-Uni.

«Cela ressemble à un retour à des températures douces.

Dans ses prévisions pour le début de décembre, le Met Office a déclaré que la majeure partie des conditions humides et venteuses se trouveraient probablement dans l’ouest et le nord.

Selon les prévisionnistes, la plus grande chance de périodes fines et sèches se trouve dans les régions du sud et de l’est.

D’autres régions du pays étaient plus lumineuses ce matin. La campagne de Dunsden, Oxfordshire était recouverte d’une couverture de gel dur

Feuilles couvertes de givre (à gauche) et fruits sauvages (à droite) pour créer un hiver vu ce matin dans la campagne de l’Oxfordshire

Champs givrés à Dunsden, Oxfordshire lors d’un début de journée très froid après que les températures ont plongé sous zéro la nuit dernière