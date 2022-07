Brothers BBQ ouvre une nouvelle cuisine de restauration à Cary – Shaw Local

Le food truck familial Brothers BBQ a ouvert une nouvelle cuisine de restauration à Cary.

L’ouverture au 27-B Jandus Road a été marquée par une cérémonie d’inauguration le 24 mai avec la Chambre de commerce de Cary-Grove, selon un communiqué de presse.

Brothers BBQ a commencé comme un service de restauration et s’est étendu au food truck en 2020, entraînant une explosion des affaires, selon le communiqué. Le propriétaire Jim Metallo louait une cuisine de commissariat pour répondre à la demande et a décidé que l’ouverture de sa propre cuisine de traiteur était la prochaine étape de la croissance de son entreprise.

Brothers BBQ propose un menu de viandes assaisonnées avec son frottement signature Brothers BBQ, puis fumé lentement la veille de chaque événement avec de la pomme et du noyer. En plus du porc effiloché et des pointes de côtes, il propose un sandwich au poulet chaud Nashville, des frites de gaufres, des chips de cornichons et des sélections de desserts tels que des churros et des gaufres sur un bâton.

Il a également récemment ajouté sa propre root beer au menu, fabriquée en partenariat avec Spirit Water Brewery, Distillery and Taproom, qui se trouve également à Cary.

Pour en savoir plus sur Brothers BBQ, visitez frèresbbqfoodtruck.com ou appelez le 847-875-9675.