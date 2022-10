Brothers a installé un nouveau gazon Astro au Cachemire pour les passionnés de football ; Omar Abdullah, Sports Secy Pass Ball

Dans une ville dépourvue de vie nocturne et de pôles sportifs de qualité, une célèbre école du patrimoine de Srinagar s’est proposée pour installer un gazon synthétique sur son campus pour les amateurs de football.

La bonne chose est que le gazon n’est pas limité à ses propres étudiants mais gratuit pour tous. Il offre aux jeunes joueurs entreprenants qui veulent faire carrière dans le football un moyen de payer, de s’entraîner et de perfectionner leurs compétences.

“Nous avons installé des projecteurs et les enfants peuvent profiter de l’installation le soir également lorsqu’ils ont terminé l’école, les collèges et les frais de scolarité”, a déclaré Farid Singh, qui a installé l’installation avec son jeune frère Viraj.

Le duo a décidé de poser le gazon astro dans un coin du lycée Woodlands que dirige leur père.

L’école des Singh

Les Singh dirigent l’école depuis trois générations à Srinagar. Avec les trois grandes écoles missionnaires des environs, le Woodlands possède le campus le plus enchanteur. Les anciens élèves d’ici ont continué à bien réussir dans leur vie.

Un ancien manoir administratif « maison blanche » et des structures linéaires semblables à des casernes confèrent au campus une aura britannique. Les escaliers en briques qui vous mènent au campus de l’école offrent une bonne endurance aux enfants.

L’emplacement de l’école n’est pas moins intéressant aussi. Une vue à vol d’oiseau depuis les collines de Zabarwan nous indique qu’il se trouve au milieu du quartier autrefois puissant du Cachemire.

Les anciens ministres en chef, Farooq Abdullah, son fils Omar, Mehbooba Mufti et son défunt père Mufti Mohammad Sayeed et de nombreux anciens ministres et bureaucrates sont installés dans la région de Gupkar. L’école est située entre les deux au milieu d’un coin tranquille de la vallée, loin de la routine.

Cachemire et Football

Le football a été un véritable engouement dans la vallée et de nombreux joueurs se sont présentés pour le pays et certains portaient des maillots pour les meilleurs clubs en Inde et à l’étranger. Mais une saison limitée en raison d’hivers prolongés où la neige et les pluies dominent les mois d’hiver, ce gazon peut être pratique même dans des climats défavorables.

Farid a déclaré que le gazon donnera aux enfants l’occasion de s’entraîner au cours des quatre saisons.

« Le football vient naturellement au Cachemire. Nous avons beaucoup moins contribué au cricket, mais le football nous a rendus fiers », a déclaré l’ancien CM du Jammu-et-Cachemire Omar Abdullah, qui s’est rendu à l’école avec désinvolture comme un voisin plutôt qu’un VIP.

Il n’y a qu’un seul gazon astro sur les terrains de TRC dans la vallée qui a été mis en place par le gouvernement d’Omar. La seule équipe de football de grande ligue du Cachemire appelée Real Kashmir – un succès auprès des fans de football – avait l’habitude de venir ici pour les entraînements et les matchs. Ces matchs ont amené des milliers de fans au stade.

Le terrain de l’école est plus petit que celui des terrains du TRC, mais il est destiné à un match 5/7 par joueur. “Nous allons également commencer le box cricket à partir d’ici”, a déclaré Viraj Singh, ajoutant qu’il s’agissait d’un nouveau sport.

Bien qu’Abdullah et Sarmad Hafeez, commissaire aux sports et au tourisme, qui était également présent sur le terrain, aient déclaré qu’ils n’avaient aucune idée du box cricket, ils ont convenu que le terrain était un bon ajout pour les sportifs.

« Il s’agit d’une première du genre dans le secteur privé et cela va créer des tendances. Je suis sûr que beaucoup plus de gens se présenteront et créeront de telles installations. Cela offre des opportunités à nos jeunes et leur permet d’exceller dans le sport », a déclaré Hafeez.

Jouant un match amical, Abdullah et Hafeez ont lancé leurs compétences mais l’ancien CM a fait une chute, après qu’un joueur l’ait commis une faute. Cependant, il s’est relevé rapidement et a décoché un but pour rater le but.

Vie nocturne au Cachemire

Lié par un maillon de chaîne sur les côtés et un filet sur le dessus, le gazon est doté de plusieurs projecteurs pour permettre de jouer le soir. « Ceux qui manquent la vie nocturne à Srinagar peuvent essayer cette installation et se détendre un peu. Nous ajoutons également une aire de restauration », a ajouté Viraj.

La vie nocturne a cessé d’exister depuis 33 ans en raison du militantisme. Les restaurants, le cinéma (à l’exception d’un nouveau qui a été ouvert le mois dernier) et les avenues de divertissement comme le cirque, les expositions ont fermé dans le passé ou fermé tôt en raison des troubles dans la vallée. À l’exception de la saison des mariages, Srinagar semble sombre, les gens préférant rester à la maison après le coucher du soleil.

“Notre centre sportif fournira deux terrains latéraux à 5 et un terrain à 7 pour que les joueurs puissent profiter du football et du cricket”, a déclaré Farid Singh.

Viraj a déclaré qu’ils ne s’arrêtaient pas au gazon lui-même, mais qu’ils dirigeaient une académie de football pour les jeunes talents à venir.

