Brother Rice retient Joliet Catholic dans un thriller en double prolongation – Shaw Local

JOLIET — Frère Rice était dans une mauvaise situation.

Les Crusaders faisaient face aux troisième et 26e de la deuxième période de prolongation contre la Joliet Catholic Academy après que Jeremy Johnson de la JCA ait limogé le quart-arrière Ryan Hartz pour une défaite de 13 verges le jeu précédent.

Ils avaient besoin d’un miracle, et ils l’ont obtenu

Hartz a lancé la passe le long de la ligne de touche gauche vers la zone des buts, et Owen Lyons a sprinté après. Il a étiré son cadre de 6 pieds 3 pouces et 185 livres jusqu’à ce qu’il soit parallèle au sol et a saisi le ballon avec sa main gauche, son élan le transportant dans la zone des buts. Le coup de pied de Jack Welniak a donné à Brother Rice une avance de 31-24.

La défense des Crusaders a ensuite tenu JCA (5-2) hors de la zone des buts en sa possession lorsque la quatrième passe de TJ Schlageter a été captée par Justin Bonsu, mais hors limites, pour conserver la tête et repartir avec la victoire durement disputée. devant une foule nombreuse au Busey Bank Field du Joliet Memorial Stadium.

Martin O’Keeffe (3) de Brother Rice lance une passe le vendredi 07 octobre 2022 au Joliet Memorial Stadium. (Dean Reid pour Shaw Media) (Dean Reid pour Shaw Media/Dean Reid/Cal Sport Media)

Les deux périodes de prolongation ont mis un point d’exclamation sur des dernières minutes folles.

Brother Rice (4-3) tirait de l’arrière 14-10 lorsqu’ils ont pris possession du JCA 38 avec 3:47 à jouer. Le receveur Martin O’Keefe a ensuite lancé une passe sur un revers à son coéquipier Mike Bos pour un gain de 20 verges sur les 17 des Hilltoppers.

Des courses de 8 et 3 verges de Randall Nauden ont donné aux Crusaders le premier et le but du 6. Hartz a ensuite couru et a été arrêté juste avant la ligne de but avant que Nauden ne marque avec 1:10 à faire, et le coup de pied de Welniak a mis Brother Rice devant, 17-14.

Les Hilltoppers ont commencé leur entraînement qui a suivi à leur propre 20. Des achèvements de 20 et 12 verges de Schlageter à Drew Wills ont été pris en sandwich autour d’une passe de 13 verges de Schlageter à HJ Grigsby, déplaçant le ballon vers les 35 des Crusaders.

Après avoir smashé le ballon pour arrêter le chronomètre, Schlageter a frappé Bonsu pour un gain de 14 verges au 21. Deux jeux plus tard, Schlageter a couru pour un gain de 11 verges au 10. Après un autre smash, une passe dans la zone des buts a été brisée. par Nicolas Matejko de Brother Rice, et la passe suivante est tombée incomplète avec 2,8 secondes à jouer. Ryan Durkin est ensuite entré en jeu et a lancé un panier de 27 verges alors que le temps expirait pour égaliser le match et l’envoyer en prolongation.

Patrick Durkin (8) de Joliet Catholic marque le point après une tentative le vendredi 07 octobre 2022 au Joliet Memorial Stadium. (Dean Reid pour Shaw Media) (Dean Reid pour Shaw Media/Dean Reid/Cal Sport Media)

JCA a eu le ballon en premier dans la première prolongation et a marqué sur une course de 2 verges de Bonsu. Le coup de pied de Durkin a touché le montant gauche, mais a rebondi pour une avance de 24-17. Brother Rice a égalé sur une course de 5 verges par Nauden et le coup de pied de Welniak, préparant la prise gagnante d’O’Keefe.

“Il s’agissait de programmes à deux étages”, a déclaré l’entraîneur de la JCA, Jake Jaworski. « Cela s’est joué à un seul jeu à la fin, mais il y avait trop de jeux que nous n’avons pas réussis qui nous ont amenés à ce point. Nous avons eu quelques opportunités dans la zone des buts à la fin du règlement, et ce soir nous n’avons pas terminé le travail.

Brother Rice a marqué lors de sa première possession du match, obtenant un placement de 36 verges par Welniak. JCA a répliqué avec un touché, souligné par une passe de 26 verges de Schlageter (6 sur 17, 166 verges) à Bonsu (trois attrapés, 121 verges) en troisième et 8. Plus tard dans l’entraînement, Schlageter a couru pour un gain de 35 verges contre les 2 des croisés, et un jeu a ensuite marqué sur une course de 2 verges. Le coup de pied de Durkin a donné aux Hilltoppers une avance de 7-3.

Brother Rice a de nouveau pénétré profondément dans le territoire de la JCA, mais Trey Swiderski a intercepté une passe dans la zone des buts pour arrêter la menace. Les deux équipes ont échangé des bottés de dégagement, et le troisième et le 13e Schlageter ont frappé Bonsu dans la foulée, Bonsu a séparé deux défenseurs de Brother Rice et a dépassé le reste de la défense pour un touché de 81 verges pour donner à JCA l’avance de 14-3 qu’ils ont pris en Mi-temps.

“TJ est un gars qui a fait de gros jeux à de grands moments pour nous cette année”, a déclaré Jaworski. « Tout comme Justin Bonsu. Nous aimons mettre le ballon entre ses mains.