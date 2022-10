Brother Rice réprime Jacobs pour un jeu blanc dans le premier match de classe 7A – Shaw Local

ALGONQUIN – Jacobs a subi une nuit frustrante et improductive aux mains de la défense étouffante de frère Rice.

Les croisés ont fermé les trous rapidement. La salle qui avait été là toute la saison pour les porteurs de ballon Antonio Brown, Joey Scrivani et Paulie Rudolph était introuvable.

Lorsque Brown s’est échappé pour une course de 13 verges au troisième quart, un événement fréquent dans la plupart des matchs des Golden Eagles, c’était leur seule course à deux chiffres du concours.

“Ils étaient bons. C’était comme si tout ce que nous avions fait toute la saison, ils avaient un arrêt pour tout », a déclaré le joueur de ligne offensive de Jacobs, Kyle Koziel. «Ils savaient ce qui allait arriver. Je viens de les applaudir. Nous avons une attaque dominante depuis deux ans. Ce [stinks]. Lors de notre dernier match, nous avons lancé un zéro. Ce [stinks].”

Brother Rice, tête de série n ° 24, a tenu Jacobs n ° 9 à 162 verges au total dans une victoire de 27-0 lors des séries éliminatoires de la classe 7A vendredi soir. Les Crusaders (6-4) accueilleront le numéro 8 Collinsville (9-1) la semaine prochaine au deuxième tour. Collinsville a battu Bradley-Bourbonnais 14-12 vendredi.

Jacobs savait que Brother Rice, sortant de la division bleue CCL / ESCC, était différent de la plupart des équipes 5-4. Les défaites des Crusaders sont survenues contre Mount Carmel, Loyola et Marist dans le CCL / ESCC Blue, et St. Rita dans un match croisé.

“Regardez-nous toute l’année”, a déclaré l’entraîneur des Crusaders Casey Quedenfeld. «Nous sommes une assez bonne défensive pour arrêter la course lorsque nous sommes en bonne santé. Les fois où nous avons laissé tomber certaines courses, nous n’avions pas toutes nos pièces là-dedans. Dans l’ensemble, nous jouons essentiellement d’excellentes attaques précipitées. Je dois vraiment créditer la ligue dans laquelle nous jouons.

« Il faut être dur, il faut être physique. Je dois rendre hommage à la ligue, je dois rendre hommage aux garçons et je dois rendre hommage au personnel défensif pour leur avoir enseigné un tout nouveau schéma et les avoir préparés cette année.

Jacobs n’a réussi que 96 verges au sol en 36 tentatives. Scrivani a mené les Eagles avec 56 verges en 16 courses.

“On pouvait dire qu’ils avaient regardé leur film”, a déclaré le joueur de ligne offensive de Jacobs, Will Seibert. «Ils le voulaient vraiment. Cela ne veut pas dire que nous ne le voulions pas, mais ils le voulaient vraiment. Ils avaient de bons gars, nous avons de bons gars, ils ont juste eu raison de nous.

« Je ne sais pas quoi te dire. Ils ont de bons entraîneurs, ils ont de bons enfants. Ils étaient prêts.

Jacobs a atteint les 16 de Brother Rice en première mi-temps et les 20 en seconde, mais n’a pas pu se rapprocher. L’entraîneur de Jacobs, Brian Zimmerman, a été impressionné par toute la défense, mais surtout par les secondeurs Christian Pierce et Jack Morrison.

“Nous n’avons pas pu faire grand-chose”, a déclaré l’entraîneur des Eagles Brian Zimmerman. «Nous recevions des pops de 3, 4, 5 mètres ici et là. Mais n ° 11 [Pierce] et n ° 2 [Morrison], ce sont deux des meilleurs secondeurs que j’ai vus depuis longtemps. On a raté quelques occasions, mais c’était dur.

«Nous les avons tirés à 5-4, et vous savez dans quel genre de ligue ils se trouvent. Vous regardez leurs scores et où ils en étaient. Nous savions que ça allait être une bataille. Notre défense a joué à fond. Nous ne les avons pas mis dans une excellente position offensivement.

Pierce a remercié sa ligne défensive d’avoir facilité le travail des secondeurs.

“Nous avons beaucoup de meneurs de jeu en défense avec la ligne D, obtenant une pénétration à chaque jeu, le secondaire faisant son travail”, a déclaré Pierce. “Cela commence vraiment par la pénétration à l’avant qui nous libère [linebackers] en haut. Ils ont fait un excellent travail toute l’année.

“J’ai l’impression que nous faisons notre travail, nous pouvons contrôler le match. Nous sommes très efficaces lorsque nous faisons notre travail.

L’attaque de Brother Rice a commencé lentement, mais le quart-arrière Marcus Brown a couru pour une paire de touchés au deuxième quart, le deuxième avec 49 secondes à faire avant la mi-temps.

Le porteur de ballon Randall Nauden a terminé avec 18 courses pour 119 verges, tandis que Brown a réalisé 19 courses pour 91.

Jacobs (8-2) a partagé le titre de la Fox Valley Conference avec Huntley et Prairie Ridge, son premier titre FVC depuis 2013, mais les Eagles espéraient beaucoup plus en séries éliminatoires après avoir atteint les quarts de finale la saison dernière.

“Sortir au premier tour est terrible”, a déclaré Seibert. « Personne n’en veut. Je suis fier de tous nos garçons, mec. Nous nous sommes entraînés dur toute la saison. Nous avions notre objectif. Nous n’avons pas atteint cet objectif, mais je suis fier de tout le monde.

William Seibert de Jacobs poursuit Marcus Brown de frère Rice lors d’un match de football éliminatoire de première ronde de classe 7A de l’IHSA le vendredi 28 octobre 2022, entre Jacobs et frère Rice à l’école secondaire Jacobs à Algonquin. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver — gshaver@shawm)

Éliminatoires de classe 7A

Frère Rice 27, Jacobs 0

Frère Rice 0 14 7 6 – 27

Jacobs 0 0 0 0 – 0

Deuxième quartier

BR–Brown 1 point (coup de pied Welniak), 3:49.

BR–Brown 7 run (coup de pied de Welniak), 0:49.

Troisième quart

BR–Nauden 5 run (coup de pied de Welniak), 6:09.

Quatrième trimestre

BR-Brown 6 run (coup de pied raté), 2:34.

STATISTIQUES INDIVIDUELLES

PRÉCÉDENT–Brother Rice : Nauden 18-119, Brown 19-91, Condon 5-26, O’Keeffe 1-13, Taylor 3-4, Team 2-moins 2. Totaux : 48-251. Jacobs : Scrivani 16-56, Brown 12-33, Rudolph 5-16, True 1-moins 3, Benner 1-moins 6. Totaux : 36-96.

QUI PASSE-Frère Rice : Brun 8-14-0-82. Jacobs : Benner 5-14-1-66.

RÉCEPTION–Frère Rice : O’Keeffe 3-36, Alleyne 2-29, Taylor 2-11, Bos 1-6. Jacobs : Stec 3-36, Vrai 2-30.

YARDS TOTAL DE L’ÉQUIPE–Frère Rice 333, Jacobs 162.