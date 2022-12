« Brother », « Black Ice » parmi les films figurant sur la liste des dix meilleurs films canadiens de cette année du TIFF

Un film sur le passage à l’âge adulte se déroulant à Scarborough et une histoire d’immigrant qui a été un succès sur le circuit des récompenses figurent parmi les meilleures sélections de l’année du Festival international du film de Toronto.

La liste annuelle des dix meilleurs Canadiens du TIFF comprend le dernier projet de Clement Virgo, “Brother”, basé sur le roman de David Chariandy sur deux frères trinidadiens-canadiens qui grandissent dans les années 1990 à Scarborough, un quartier de Toronto.

La liste comprend également «Black Ice», du réalisateur Hubert Davis, un documentaire qui explore le rôle joué par la course au hockey à travers une collection de témoignages de joueurs d’hier et d’aujourd’hui.

Un autre choix lié à l’identité est “Riceboy Sleeps”, basé sur les expériences du réalisateur coréen canadien Anthony Shim qui a grandi en Colombie-Britannique dans les années 1990, qui a remporté des prix dans des festivals de cinéma à Toronto, Vancouver et Windsor, en Ontario.

Le TIFF indique que les sélections du Top 10 du Canada seront projetées du 26 au 29 janvier au TIFF Bell Lightbox.

Il indique que la liste est choisie par les programmateurs en consultation avec des panélistes de l’industrie, des cinéastes et des programmateurs de festivals de partout au Canada.

Les autres longs métrages qui ont fait la liste sont: “Cette Maison” de Miryam Charles, “Crimes of the Future” de David Cronenberg, “I Like Movies” de Chandler Levack, “Something You Said Last Night” de Luis De Filippis, “To Kill a Tiger » réalisé par Nisha Pahuja, « Rosie » de Gail Maurice et « Viking » de Stéphane Lafleur.