Brossez mieux avec jusqu’à 55 % de réduction sur les brosses à dents électriques Colgate Hum

Si vous êtes comme moi, il y a peu de choses que vous redoutez plus qu’une visite chez le dentiste. Mais développer de bonnes habitudes de brossage peut rendre ces nettoyages de routine un peu plus faciles, et une brosse à dents électrique Colgate Hum peut vous aider à faire exactement cela. C’est l’une de nos brosses à dents électriques préférées pour 2023, et en ce moment, vous pouvez obtenir un pack de deux jusqu’à 55 % de réduction chez Woot. Cette vente se déroule jusqu’au 7 juin, mais Woot dispose généralement d’un approvisionnement limité, il pourrait donc se vendre avant cette date.

Il existe deux versions différentes du Colgate Hum que vous pouvez acheter lors de cette vente. Vous pouvez prendre un pack de deux brosses à dents à piles pour 25 $, ce qui vous fait économiser 30 $ par rapport au prix habituel, ou passez à un pack de deux brosses rechargeables pour 30 $ ou 30 $ de rabais. Et les deux versions sont livrées avec deux étuis de voyage pour un rangement facile.

Le Colgate Hum est conçu pour promouvoir des habitudes de brossage saines avec une minuterie intégrée de deux minutes qui pulse toutes les 30 secondes afin que vous passiez le temps nécessaire sur chaque quadrant de votre bouche. Il vise également à vous aider à obtenir un meilleur nettoyage en profondeur avec 30 000 vibrations sonores par minute. De plus, il dispose de modes de nettoyage prédéfinis pour les dents normales et sensibles, ainsi que d’un mode de nettoyage en profondeur pour la brosse rechargeable uniquement. Vous devez remplacer les têtes de brosse tous les trois mois, et vous pouvez prendre un pack de deux nouvelles têtes pour seulement 10 $.