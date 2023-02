"Brosse à dents" Dans Nike et Tiffany Collab laisse Internet confus

Nike et Tiffany & Co. ont récemment annoncé leur première collaboration en matière de baskets. Les marques ont publié une photo d’une boîte bleue avec un logo swoosh peint dessus sur leurs pages de médias sociaux. La marque de bijoux de luxe a également partagé une vidéo qui a révélé des chaussures Nike en daim entièrement noires, avec un swoosh bleu Tiffany et une plaque de talon argentée. “@nike x @tiffanyandco, une paire légendaire. Bientôt disponible”, ont écrit les deux marques dans la légende de leur post Instagram commun.

Il y a deux jours, ils ont partagé un autre article présentant des produits en argent sterling fournis avec la collection en édition limitée. Outre des lacets de chaussures, un chausse-pied en argent sterling et un sifflet, le kit comprend également un produit qui a laissé Internet confus.

C’est une brosse à chaussures en argent avec des poils noirs qui ressemble exactement à une brosse à dents qui a laissé les internautes se gratter la tête. “Quand ils ont dit “faites-le”, nous avons écouté”, a écrit la marque de bijoux dans la légende de leur message.

Jetez un oeil ci-dessous:

Plusieurs internautes ont confondu la brosse à chaussures avec une brosse à dents à cause de son apparence. Ce qui a amplifié leur confusion, c’est aussi le texte écrit sur l’image. “N’oubliez pas la langue”, disait le texte sur l’image.

Le message de Tiffany a rapidement suscité plusieurs réactions sur les plateformes de médias sociaux. Alors que certains utilisateurs ont écrit qu’avoir une “brosse à dents” en argent était une chose inutile, d’autres ont souligné qu’il s’agissait simplement d’un gaspillage d’argent.

“Attendez, je suis désolé. Une brosse à dents ? Quel est le lien avec l’une ou l’autre des marques ici ? Est-ce que ce devraient être des énigmes ou elles sont déjà comme elles sont ?” a écrit un utilisateur. “Comment Tiffany et Nike se réunissent et font une brosse à dents de toutes choses”, a déclaré un autre.

Un troisième utilisateur a expliqué: “Le nombre de personnes stupides qui pensent que c’est une brosse à dents, c’est pour nettoyer les chaussures. D’où le jeu de mots. N’oubliez pas la langue. Qui se brosse les dents avec mental? une brosse à dents dans une collaboration avec Tiffany Nike”, tandis qu’un quatrième a exprimé : “J’adore que Tiffany ramène l’humour pour lequel elle était autrefois connue.”

Le post de Tiffany a accumulé plus de 379 000 likes.

En attendant, selon USA aujourd’hui, la combinaison des deux marques marque le 40e anniversaire de la silhouette emblématique de la chaussure Nike. Les collectionneurs de chaussures pourront acheter les nouveaux coups de pied le 7 mars dans les magasins Tiffany de New York et sur l’application Nike SNKRS pour 400 $ (environ Rs 32 960).