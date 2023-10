Brooks-TLC rassemble un appel à la « soin » | Actualités, Sports, Emplois

Une poussée concertée pour un nouvel établissement du système hospitalier Brooks-TLC franchit une nouvelle étape ce matin. À partir de 11h30, le personnel hospitalier, les patients et les dirigeants locaux demanderont au ministère de la Santé de l’État de débloquer plus de 70 millions de dollars afin que l’établissement puisse être construit dans le village de Fredonia.

Dans un e-mail distribué mercredi par la Chambre de commerce du comté de Chautauqua, les responsables de Brooks-TLC ont appelé les membres de la communauté à participer à l’événement au 529 Central Ave., Dunkerque. « Nous appelons les chefs d’entreprise locaux à venir manifester leur soutien afin de maintenir les soins de santé à l’échelle locale. » dit l’e-mail. « Sans Brooks-TLC, nous (ainsi que notre famille, nos amis et nos employés) serons à la merci d’un trajet potentiel de 45 minutes en voiture jusqu’à l’établissement de soins de santé le plus proche.

« Il s’agit d’une occasion unique de voir un nouvel hôpital régional, construit pour refléter les besoins de notre communauté et qui élargit l’accès aux soins et améliore leur qualité. S’il vous plaît, aidez Brooks-TLC à voir cela se concrétiser. Tout soutien sera très apprécié.

En préparation depuis plus d’une semaine, le rassemblement est parrainé par le Syndicat international des employés de l’État 1199 et la New York State Nurses Association. Les dirigeants de l’hôpital, dont l’actuel directeur général Ken Morris, sont également attendus.

« Je travaille au service des urgences et je sais qu’ajouter quelques minutes au temps d’attente d’un patient peut faire la différence entre la vie et la mort. » a déclaré l’employé Kenny Long, un infirmier autorisé. « Si notre hôpital fermait, comme l’Hôpital Lakeshore l’a fait en 2020, cela entraînerait des temps de trajet encore plus longs et une diminution des services préhospitaliers d’urgence, ce qui peut aggraver les résultats en matière de santé, surtout en cas d’intempéries. Ignorer ce problème met notre famille et nos amis en danger.

Les plans pour l’établissement, qui se trouveraient sur East Main Street à Fredonia, presque en face du campus du district scolaire central de Fredonia, font appel à des services d’urgence avec 12 baies, 15 lits médicaux et chirurgicaux, quatre blocs opératoires et deux salles de procédure, d’imagerie. avec tomodensitométrie, IRM et échographie, services de laboratoire statistique, pharmacie, services d’assistance et héliport.

Les responsables – de l’État et ceux qui ont siégé localement à une commission concernant l’avenir de l’hôpital – estiment que le nouvel établissement réduirait des déficits qui totalisaient 55 millions de dollars entre 2018 et 2021. « En tant qu’employé de l’hôpital Brooks Memorial depuis plus de 21 ans et infirmier depuis plus de 14 ans, je peux vous dire que notre hôpital actuel est désuet et inadéquat pour répondre aux besoins de notre communauté. Longtemps dit. « Nous devons construire un nouvel hôpital Brooks Memorial, maintenant ! »

L’État de New York a commencé à réserver des fonds pour un nouveau Brooks-TLC en 2016. Cependant, en raison du manque d’urgence de la part du conseil d’administration et de l’incertitude concernant le premier site choisi dans la ville de Pomfret, le projet a été bloqué. La COVID-19 a également retardé les progrès en raison d’un système de santé surchargé au cours des 18 premiers mois de la pandémie.

Depuis l’annonce des nouveaux projets d’hôpitaux, il s’agit de la première participation majeure d’un syndicat à ces projets. 1199SEIU United Healthcare Workers East est le syndicat de soins de santé le plus grand et celui qui connaît la croissance la plus rapide en Amérique et représente plus de 450 000 infirmières et soignants dans tout le Massachusetts, New York, le New Jersey, le Maryland, Washington, DC et la Floride.

La New York State Nurses Association représente plus de 42 000 membres dans l’État de New York. Il s’agit du plus grand syndicat et association professionnelle d’infirmières autorisées de New York et est affilié à National Nurses United, AFL-CIO, le syndicat et l’association professionnelle d’infirmières autorisées le plus grand et à la croissance la plus rapide du pays, avec plus de 225 000 membres dans tout le pays.

Un rassemblement organisé par les responsables de l’hôpital en juin 2022 et qui s’est tenu au Clarion Hotal a rassemblé une foule d’un peu plus de 100 personnes en soutien et ne comprenait pas de nombreux dirigeants politiques et communautaires.







