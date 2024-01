Brooks + Scarpa enveloppe le bâtiment du complexe sportif de Floride dans une coque en béton

Le studio d’architecture californien Brooks + Scarpa a créé une structure centrale pour un complexe sportif en Floride avec une coque en béton inclinée conçue pour « faire un spectacle de pluie ».

Le Field House du complexe sportif pour jeunes de Pompano Beach est un pavillon de 4 100 pieds carrés (380 mètres carrés) qui abrite des concessions et des bureaux pour les terrains de sport environnants. Il comprend également une signalétique pour le complexe sportif et dispose de rangements pour les différentes installations.

La Field House se compose d’un bâtiment en verre enveloppé d’une coque en béton formée de planches, qui forme un porche enveloppant avec un treillis métallique peint en jaune sur l’élévation nord.

La coque en béton protège la structure vitrée interne – où se trouvent les bureaux et le stockage – et les espaces extérieurs qui l’entourent.

Décrit comme « ludique et sculptural » par Brooks + Scarpala coque descend vers le sol en des points avec de grandes ouvertures formées entre les liaisons au sol.

Le toit de la coque descend doucement vers un point central, à partir duquel l’eau est canalisée par des gouttières vers un jardin pluvial adjacent, pour capitaliser sur les fortes précipitations de Pompano Beach, une municipalité au nord de Fort Lauderdale.

“Le toit est incliné de manière à donner un spectacle aux précipitations provenant du dalot”, ont déclaré Brooks + Scarpa.

“La pluie tombe en cascade du toit dans un jardin pluvial où l’eau s’infiltre dans l’aquifère.”

Le treillis métallique de l’élévation nord a été peint en jaune. Il forme un motif ondulé lorsqu’il se connecte au sol et est suspendu par endroits au-dessus, créant une entrée en forme de rideau vers le porche.

De petites languettes métalliques ont été apposées sur les poteaux du treillis pour former les lettres « YSC », créant ainsi un signe de bienvenue pour le complexe vu de loin.

Un banc en béton entoure le treillis.

Le jaune du treillis est porté à l’intérieur, sur les plafonds du surplomb du porche et sur certaines façades de la structure intérieure, tous deux revêtus de panneaux de tôle ondulée.

De grands ventilateurs bleus sont suspendus au plafond du porche pour offrir un répit face à la chaleur floridienne. Le porche a été orienté de manière à offrir une vue dégagée sur les champs et le parking adjacent.

“Une zone de concession et des bureaux offrent une vue dégagée sur les champs et les parkings pour créer un espace événementiel sûr et attrayant”, a déclaré le studio.

“La conception est faite de matériaux très durables et rentables.”

Un aménagement paysager « à faible impact » a été inclus pour tirer parti du système de collecte d’eau sur le toit de la structure. Cela comprend des jardins avec des roches et des arbustes, entrecoupés de parcelles d’herbe et de sentiers de circulation menant du Field House vers les autres installations du complexe.

Le complexe sportif pour la jeunesse s’étend sur 10 acres et abrite des terrains de football, de football et de crosse.

Brooks + Scarpa a remporté la prestigieuse médaille d’or de l’AIA en 2022. Elle possède des bureaux en Californie et en Floride et ses travaux récents comprennent un bloc d’habitation avec un écran incurvé en aluminium à Los Angeles.

La photographie est une gracieuseté de Brooks + Scarpa.

Crédits du projet :

Architecture: Brooks + Scarpa

Génie structurel, mécanique et électrique : RGD

Aménageur paysager et ingénieur civil : KEITH