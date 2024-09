Brooks + Scarpa conçoit une retraite tranquille dans les bois pour un couple créatif

✕

Après avoir vécu et travaillé dans la région de Los Angeles pendant 25 ans, Steve et Kim Chase étaient impatients de revenir dans l’Est. Originaires de Montréal, ils souhaitaient une vie plus tranquille dans un endroit rural, mais sans les hivers canadiens glacials. Séduits par leurs impressions positives de la région et la proximité de leurs amis, ils ont choisi la Caroline du Nord comme nouveau domicile.

Là, sur un site boisé de 60 acres dans les collines près de Hillsborough, ils ont construit une maison saisissante de 2 570 pieds carrés qui alimente l’énergie du couple intensément créatif tout en satisfaisant leurs attentes élevées en matière d’ordre visuel et de design sans compromis – une maison qui semble si simple, mais si nuancée.

Nichée au milieu des pins imposants, la Steeplechase House est un lieu de réflexion et de tranquillité. (Le surnom est un jeu de mots, qui fait écho au nom du couple et au fait que Kim a une passion de longue date pour tout ce qui touche à l’équitation.) Deux formes élémentaires – des boîtes à pignons à toit pentu, mesurant chacune 25 pieds sur 55 pieds en plan – reposent tranquillement parmi les arbres, reflétant le paysage dans de larges étendues de verre miroir tout en invitant l’environnement naturel à l’intérieur.

« J’ai pensé que c’était la bonne solution pour ce site, et cela permet au bâtiment de s’étendre dans le paysage », explique Lawrence Scarpa, directeur de Brooks + Scarpa à Los Angeles, qui a déjà conçu un bureau pour la société de Steve, Reactor Films, achevé en 1998. « En été, c’est presque comme si c’était caché, où vous ne voyez même pas la maison tellement il fait sombre. »

Revêtus d’acier ondulé noir, les deux volumes principaux se rapprochent l’un de l’autre du côté ouest, formant une cour triangulaire fermée à l’arrière par une loggia basse avec des baies vitrées du sol au plafond. Alors qu’ils louaient un endroit où vivre pendant leur recherche d’un terrain à bâtir, les Chases sont tombés sur une vieille chapelle en planches et tasseaux à Hillsborough et ont été attirés par son échelle et sa simplicité. « Nous avons pensé que nous pourrions faire quelque chose d’aussi simple, mais peut-être deux d’entre eux, comme un petit complexe », explique Kim.



1 Les deux volumes sont reliés par une cour triangulaire (1 & 2). Photos © Mark Herboth, cliquez pour agrandir.



2

Le verre réfléchissant et l’extérieur noir de la structure confèrent au bâtiment une présence en constante évolution au fil des saisons, s’éloignant dans la lumière tachetée de la forêt en été et jouant à cache-cache entre les troncs d’arbres en hiver. Cette structure convient parfaitement au couple d’artistes, qui ont tous deux travaillé comme directeurs artistiques et ont une grande expérience de la photographie. « Nous n’avons pas de lumière vive dans cette maison », note Steve, producteur de films lauréat du prix Clio, « donc en début de soirée, c’est seulement la plus belle lumière. Et quand vous vous levez le matin, vous avez la lumière qui filtre à travers les arbres. C’est plutôt cool. »

Les deux volumes principaux définissent les zones publiques et privées de la maison, avec la loggia de transition abritant la cuisine et la salle à manger. Lorsque l’on passe de la loggia au salon, l’espace explose vers le haut jusqu’à un sommet de 9,5 mètres. Encadrée par une délicate grille en acier, la vue s’étend à travers les arbres jusqu’à une prairie creusée dans la forêt.

Les armoires et les étagères sont construites en contreplaqué avec une finition naturelle, apportant de la chaleur à l’intérieur tout en conservant une atmosphère de plein air et de cabane. Les finitions en contreplaqué sont complétées par un parquet en chêne blanc français, qui illumine l’espace.



3 Du contreplaqué avec une finition naturelle a été utilisé pour les armoires, tandis que les planchers sont en chêne blanc français (3 et 4). Photos © Mark Herboth



4

Le côté privé de la maison est dominé par la chambre principale baignée de lumière, avec sa généreuse armoire encastrée dans du contreplaqué et sa douche à l’italienne ouverte avec baignoire. Derrière se trouvent une buanderie et une chambre d’amis, dont le lit escamotable est généralement replié pour que l’espace puisse être utilisé comme bureau. (Les projets futurs incluent une maison d’amis sur le site.)

Les deux lucarnes en saillie de la maison, une sur chaque pavillon, constituent un élément distinctif. Les Chases les appellent de manière ludique « findows » (ou fenêtres en forme d’ailerons). Ces deux registres de toit permettent des jeux d’ombre et de lumière qui mettent en valeur la forme sculpturale de l’intérieur. L’effet est subtilement renforcé par la géométrie complexe des deux pavillons, dont les murs ne sont pas parallèles, tout comme les lignes de ressort légèrement inclinées des toits à pignon ne sont pas horizontales. « Cela a ajouté une certaine complexité, mais aussi, je pense, un certain intérêt, car la ligne de ressort à l’intérieur est en fait en pente », explique Scarpa. « C’est presque imperceptible, mais on sait qu’elle est là. »



5 Les hautes fenêtres et les hauts plafonds captent la lumière qui change tout au long de la journée (5 et 6). Photos © Mark Herboth



6

Tout cela fait partie de l’expérience viscérale de la vie ici, où les changements de temps modifient radicalement la personnalité de la maison. Une minute, il peut faire beau et ensoleillé, dit Kim, et la minute suivante, il y a un ciel noir menaçant avec les pins taeda qui se plient sous le vent. Pour renforcer ce lien avec la nature, le couple a également contribué à restaurer l’écologie du site, en défrichant huit acres et en plantant des graminées patrimoniales telles que le bluestem, le panic raide et le rattlesnake master.

Un paysage restauré crée un habitat pour les abeilles, les oiseaux et d’autres animaux sauvages. Photo © Mark Herboth

La conception et la construction de la maison ont été un travail d’amour pour les Chases, qui ont chacun fait preuve d’un œil averti pour parvenir à ce sens raffiné de l’artisanat. Bien qu’ils aient adopté une approche largement non interventionniste dans le processus de conception, leur implication dans la construction se reflète dans le produit fini. Steve, par exemple, a construit une maquette grandeur nature de l’escalier en béton à bords tranchants qui descend de la cour pour aider les entrepreneurs à imaginer à quoi il devrait ressembler. Pour sa part, Kim a refusé d’accepter l’exigence du code du comté selon laquelle des prises de courant disgracieuses doivent être placées tous les 12 pieds dans la loggia. En guise d’alternative, elle a conçu d’élégantes grilles de plancher en bois qui cachent à la fois les conduits d’aération et les prises électriques et qui peuvent être soulevées si l’alimentation électrique est nécessaire.

« Il était important pour nous de réussir », explique Kim, reconnaissant le luxe de vivre à proximité et d’avoir le temps de voir la maison prendre forme jour après jour. La Steeplechase House est le résultat singulier de cette opportunité, le produit d’une collaboration créative entre le client et l’architecte, avec un minimum de direction artistique et une abondance de confiance.

Cliquez sur le plan pour l’agrandir