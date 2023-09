Brooks Robinson en chiffres : l’icône des Orioles était vénérée sur et en dehors du terrain

Brooks Robinson, considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de troisième but de tous les temps, est décédé, ont annoncé mardi les Orioles et sa famille.

Robinson, membre du Temple de la renommée et MVP de la Série mondiale de 1970, a été pleuré dans toute la communauté du baseball.

Robinson est l’un des joueurs les plus décorés de l’histoire de la MLB avec 18 nominations All-Star et 16 récompenses Gold Glove consécutives. À part les lanceurs, aucun autre joueur ne possède plus de 13 gants d’or en carrière au total. Aucun autre joueur de troisième but de la Ligue américaine n’a remporté ce prix entre 1960 – la première année complète de Robinson dans les ligues majeures – et 1975.

En appliquant rétroactivement des mesures défensives plus avancées, les 293 points de zone sauvés de Robinson, de loin les plus importants dans l’histoire de la MLB, sont plus que ce que les leaders actifs du troisième but Nolan Arenado, Evan Longoria et Manny Machado ont combinés au cours de toute leur carrière. Robinson est également le premier de tous les temps parmi les joueurs de troisième but de la MLB pour les matchs joués (2 870), les doubles jeux tournés (618), les retraits (2 697), les passes décisives (6 205) et les victoires défensives au-dessus du remplacement (39,1).

La moyenne au bâton de Robinson de 0,485 lors des séries éliminatoires de 1970, son année MVP de la Série mondiale, est également la moyenne la plus élevée en séries éliminatoires de l’histoire de la MLB.

Il a également été nommé MVP de la Ligue américaine en 1964 et MVP du All-Star Game en 1966. Cela fait de lui l’un des deux joueurs de tous les temps à remporter le MVP, le MVP All-Star et le MVP des World Series depuis le All-Star Game. a commencé à remettre le prix en 1962. Le seul autre joueur est son ancien coéquipier des Orioles Frank Robinson, également membre du Temple de la renommée.

Brooks Robinson est l’un des deux joueurs à avoir joué au moins 23 ans dans les majors avec une franchise (Carl Yastrzemski des Red Sox est l’autre) et le seul joueur de l’histoire de la MLB à avoir effectué 20 départs consécutifs lors de la journée d’ouverture au même poste pour la même équipe.

Robinson n’était pas seulement un joueur légendaire, mais il suscitait également une admiration quasi universelle en dehors du terrain. Cela s’est vu dans l’effusion d’hommages suite à l’annonce de sa mort de la part d’autres légendes de la MLB, de membres des médias de longue date et en particulier de ceux qui entourent les Orioles.