Brooks Nader laisse entendre que Gleb Savchenko a rompu avec elle après l’élimination de « Danse avec les stars »

C’est fini avant même que ça ait commencé ?

Brooks Nader a posté un TikTok énigmatique jeudi, laissant entendre que Gleb Savchenko, 41 ans, a mis fin aux choses avec elle après leur élimination de « Danse avec les stars » plus tôt ce mois-ci.

Dans la vidéo, le mannequin de Sports Illustrated, 28 ans, a joué la scène de rupture de « Whiplash » de 2014, avec la légende : « Quand il rompt avec moi mais je ne savais pas que nous sortions ensemble. »

Brooks Nader a suggéré que son aventure avec Gleb Savchenko était terminée.

Le mannequin a publié jeudi un TikTok énigmatique.

« Je ne pense pas que nous devrions être ensemble », commence le clip audio. « Et j’y ai beaucoup réfléchi et c’est ce qui va se passer, je vais continuer à poursuivre ce que je poursuis et parce que je fais ça, ça va prendre plus de mon temps et je ne vais pas pouvoir passer autant de temps avec vous.

Nader a semblé confus dans le clip avant d’éclater de rire.

Les fans de « Danse avec les stars » – et même certains pros – ont été choqués par l’annonce apparente de la rupture de Nader, d’autant plus qu’ils laissaient des commentaires affectueux sur leurs profils de réseaux sociaux à peine 24 heures auparavant.

« Quand il rompt avec moi mais je ne savais pas que nous sortions ensemble », a-t-elle légendé le message.

Les fans ont été choqués par l’annonce apparente de la rupture. Brooksnader/Tiktok

« Attendez… QUOI », a écrit Ezra Sosa, qui a été jumelé avec Anna Delvey cette saison, après avoir jailli de leur romance avec son compatriote professionnel Rylee Arnold toute la saison.

« Vous ne pouvez pas laisser tomber une miette comme ça ET NE PAS EXPLIQUER. Dites-nous ce qui s’est passé 🥲🥲🥲 », a supplié un autre utilisateur.

« Non, non, non. Enfermez cet homme. Brooks & Gleb pour toujours 🥰 », a écrit un troisième, tandis qu’un quatrième intervenait : « S’il vous plaît, dites sike rn 😭. »

Bien que Nader n’ait pas partagé plus d’informations, un initié nous l’a dit chaque semaine que Savchenko a « mis fin aux choses » avec le mannequin environ une semaine après leur élimination le 15 octobre.

Toutefois, Nader n’a pas spécifiquement mentionné Savchenko. Disney

Le couple a déclenché des rumeurs de rencontres juste après avoir été annoncés comme partenaires. Disney

Même si elle n’a pas spécifiquement mentionné Savchenko, les deux hommes n’ont certainement pas caché leur affection l’un pour l’autre lorsqu’ils ont joué dans la saison 33 de la série de concours de danse.

Le duo a déclenché des rumeurs de rencontres une semaine seulement après l’annonce de leur partenariat, publiant des vidéos affectueuses et se mettant à l’aise en dehors des répétitions.

À l’époque, Savchenko avait déclaré en exclusivité à Page Six qu’il n’y avait rien de romantique entre les deux et qu’ils étaient uniquement concentrés sur la victoire du trophée Len Goodman Mirrorball.

Vous voulez plus d’actualités sur les célébrités et la culture pop ? Commencez votre journée avec Page Six Daily. Merci de vous être inscrit !

Savchenko a d’abord nié les rumeurs de romance. Getty Images pour PXG

Cependant, ils ont été aperçus en train de s’embrasser en septembre. via//MÉGA

Cependant, les choses ont rapidement dégénéré et le duo a confirmé leur romance après avoir été aperçu en train de s’embrasser quelques semaines plus tard.

Ils ont même reçu de l’encre assortie lors d’un voyage au salon de tatouage avec un PDA, que Nader a appelé leur « petite chose spéciale ».

Malgré leur alchimie palpable, Nader a insisté sur le fait qu’elle était toujours « célibataire » et qu’ils n’étaient pas pressés de mettre une étiquette sur les choses.

« Qui ne voudrait pas embrasser Gleb ? » Nader dit Extranotant qu’ils formaient strictement un « couple de danse » et « pas en couple ».

Malgré leur alchimie, Nader a soutenu qu’elle était toujours « célibataire ». TheImageDirect.com

Le couple a été aperçu pour la dernière fois ensemble le 16 octobre. TheImageDirect.com

Cependant, le mannequin, qui vient tout juste de divorcer de son ex-mari Billy Haire, a déclaré qu’il n’y avait « rien de faux » dans leur alchimie.

« Je suis comme une personne vibrante et Gleb a une ambiance incroyable », a-t-elle expliqué. « Il a une grande énergie et il veut vraiment que je vive une grande expérience avec « Danse avec les stars ». Il est très concentré là-dessus.

Les partenaires ont été aperçus ensemble pour la dernière fois le 16 octobre après leur élimination.