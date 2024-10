Brooks Nader, candidate à « Danse avec les stars », n’a laissé que peu de place à l’imagination avec son choix de tenue vestimentaire samedi soir.

Nader a été aperçu quittant le Château Marmont à Los Angeles, main dans la main avec la chanteuse Ellie Golding. Nader portait une robe violette transparente avec un décolleté plongeant et une fente haute.

Le mannequin de Sports Illustrated Maillot de bain était sans soutien-gorge et portait des sous-vêtements sous sa robe. Golding a choisi de se couvrir un peu plus et portait une robe courte noire avec des talons noirs et un sac à main noir.

Nader a récemment fait la une des journaux pour sa romance avec son partenaire « DWTS », Gleb Savchenko.

Le 8 octobre, le duo de danseurs a alimenté leurs rumeurs de fréquentation après avoir été aperçus en train de partager un baiser avec la langue pendant une pause sur le tournage du concours de danse.

Nader et Savchenko, un danseur professionnel, étaient tous deux vêtus de tenues sur le thème du rock pour la Hair Metal Night sur « DWTS ».

Pendant que le couple de danseurs emballait son lourd PDA et partageait un baiser torride Nader et Savchenko ont déclaré à Fox News Digital qu’ils avaient obtenu des tatouages ​​​​ »secrets » correspondants.

Lorsqu’on leur a demandé quel genre de tatouages ​​ils avaient fait sur leur corps, les deux hommes ont répondu en plaisantant : « Nous ne pouvons pas le dire. Nous devrions vous tuer. »

Nader a récemment publié une vidéo coquine sur les réseaux sociaux montrant qu’elle se faisait tatouer la hanche.

Dans la vidéo TikTok, le modèle est vu en synchronisation labiale avec l’audio populaire, « Je ne vais pas le faire, ma fille. J’y pensais justement. Je ne vais pas le faire », alors que le danseur professionnel a conclu son bras autour d’elle.

Le clip suivant montrait Savchenko tenant le pistolet à tatouer sur la hanche de Nader, alors qu’elle révélait qu’elle s’était tatouée et terminait la vidéo en synchronisation labiale, « Je l’ai fait ».

La légende de la vidéo était « OOOPSSS », car elle a tagué Savchenko et les comptes « Danse avec les stars ».

Nader a également partagé des photos de retour sur son histoire Instagram de l’actrice hollywoodienne Angelina Jolie avec son mari de l’époque, Billy Bob Thorton, alors qu’elle se faisait tatouer son nom sur son bras.

La photo torride de Nader et Savchenko intervient après qu’ils ont admis leur chimie dynamique ne pouvait que les aider sur « Danse avec les stars », alors que les rumeurs d’amour couraient autour du couple depuis des semaines.

Le duo de danseurs avait précédemment déclaré à Fox News Digital qu’ils n’étaient que partenaires sur la piste de danse.

« Je pense que c’est un énorme plus pour nous. C’est comme un avantage que nous ayons tous les deux l’air sexy. » — – Gleb Savtchenko

« Nous dansons. Nous sommes au travail », a fait remarquer Naders, 27 ans.

Savchenko a expliqué que leur alchimie dynamique ne ferait que les aider à remporter le concours de danse.

« Je pense que c’est un énorme plus pour nous », a-t-il déclaré à Fox News Digital. « C’est comme un avantage que nous soyons tous les deux sexy. »

Les fans de « Danse avec les stars » ont spéculé que les deux sortaient ensemble après que Nader ait partagé une photo d’elle assise sur les genoux de Savchenko sur les réseaux sociaux. Le mannequin et la danseuse professionnelle de 41 ans ont posé leurs mains sur les cuisses de l’autre pour le moment.

Malgré les photos scandaleuses et les rumeurs de romance, Nader et Savchenko ont déclaré qu’ils n’avaient pas poussé les choses à un niveau romantique.

Stephanie Giang-Paunon de Fox News Digital a contribué à ce rapport.