CLEVELAND: Dillon Brooks a marqué 21 points et les Memphis Grizzlies ont récupéré après avoir soufflé une avance de 16 points pour battre les Cavaliers de Cleveland 101-91 lundi soir.

Brandon Clarke a marqué 15 points et Tyus Jones a récolté 13 points, sept passes et trois interceptions pour les Grizzlies, qui ont remporté leur deuxième consécutif et amélioré à 3-1 sur la route.

Memphis menait 73-57 à la fin du troisième quart, mais Cleveland a répondu avec une course de 27-8 couronnée par le panier de Damyean Dotson avec 6:43 à faire au quatrième pour aller de l’avant par trois.

Un 3 points par DeAnthony Melton a remis les Grizzlies devant pour de bon à 89-86 avec 4:40 à jouer. Un revers de Jonas Valanciunas et deux lancers francs de Jones avec 1:15 à gauche prolongé Memphis mènent à six.

Le centre des Cavaliers, André Drummond, a récolté 19 points et 14 rebonds pour son 11e double-double consécutif pour commencer la saison. Dotson a ajouté 14 points et six passes, et Cedi Osman a récolté 14 points.

Le meneur Collin Sexton s’est échauffé et devait commencer, mais c’était un scratch tardif pour Cleveland avec une entorse à la cheville gauche. Le professionnel de troisième année, qui compte en moyenne 25,1 points, un sommet d’équipe, a raté son troisième match consécutif.

Cleveland est retourné à Rocket Mortgage FieldHouse après son plus long voyage sur la route de la saison, couvrant six matchs et 10 jours. Les Cavaliers ont battu les Grizzlies 94-90 quatre jours plus tôt.

Les Grizzlies ont pris leur plus grande avance à 73-57 sur le layup incontesté de Desmond Bane. La course 26-11 pour ouvrir la deuxième mi-temps a été soulignée par une allée-oop de Jones à Clarke.

Kyle Anderson a récolté quatre points, cinq rebonds et six passes en première mi-temps alors que Memphis prenait un avantage de 47-46 dans la pause. Les Cavaliers menaient 27-24 après un quart-temps, Larry Nance Jr. affichant 10 points et quatre rebonds.

Le ministère de la Santé de l’Ohio a autorisé 1 944 fans à l’intérieur de l’arène, ce qui représente 10% de la capacité. Cleveland avait été limité à 300 spectateurs en raison de COVID-19[feminine restrictions.

PROCHAIN ​​HOMME

Dotson a fait son troisième départ consécutif pour Sexton. C’était ses trois premiers départs en NBA au meneur. Je remercie beaucoup Dot de nous avoir beaucoup aidés, a déclaré l’entraîneur JB Bickerstaff. Ce n’est pas facile pour un garde de tir d’aller au but. Au lieu de vous soucier de vous-même, vous devez vous soucier de 14 autres gars.

TIP-INS

Grizzlies: G Ja Morant (entorse de la cheville gauche) a raté son septième match consécutif après avoir été blessé le 28 décembre à Brooklyn. La recrue en titre de l’année devrait revenir fin janvier. … F Jaren Jackson Jr. (chirurgie du genou gauche) et F Justise Winslow (déplacement de la hanche gauche) ne sont pas apparus dans un match cette saison.

Cavaliers: G Yogi Ferrell a été signé pour un contrat de 10 jours après que la NBA a accordé une exception pour difficultés. Il était le premier sous-marin du match. … Cleveland a sept joueurs de rotation sur la touche, dont cinq fois All-Star F Kevin Love (souche du mollet droit), G Darius Garland (entorse de l’épaule droite) et G Kevin Porter Jr. (personnel).

SUIVANT

Grizzlies: Visitez le Minnesota mercredi. Les équipes joueront également vendredi au Target Center.

Cavaliers: hôte de l’Utah mardi. Cleveland termine une séquence de cinq matchs en sept jours.

___

