Brooks Koepka rate la place automatique à la Ryder Cup après avoir été dépassé par Max Homa et Xander Schauffele | Nouvelles du golf

Brooks Koepa est sorti des places automatiques de la Ryder Cup

Brooks Koepka devra compter sur le choix du capitaine du capitaine américain de la Ryder Cup Zach Johnson après avoir perdu les places de qualification automatiques lors de l’épreuve finale.

Le cinquième titre majeur de Koepka dans le championnat US PGA en mai semblait susceptible de garantir sa place dans l’équipe, mais jouer dans la LIV Golf League signifiait que ses chances de gagner plus de points étaient limitées aux autres majors de la saison.

L’ancien n°1 mondial a terminé 17e à l’US Open et 64e à l’Open et a terminé cinquième au classement de la Ryder Cup au début de l’épreuve finale, le BMW Championship.

Cependant, l’égalité de Max Homa pour la cinquième place à Olympia Fields et la part de Xander Schauffele à la huitième place ont suffi à les déplacer au-dessus de Koepka, qui a chuté à la septième place en conséquence.

Assis derrière lui se trouvent Jordan Spieth, Cameron Young et Collin Morikawa, Johnson devant nommer ses six choix de capitaine le 29 août.

Les six qualifiés automatiques pour l’équipe sont le numéro 1 mondial Scottie Scheffler, le champion de l’US Open Wyndham Clark, le champion de l’Open Brian Harman, Patrick Cantlay, Homa et Schauffele.

La saison du PGA Tour atteint son apogée jeudi lors du Tour Championship, où seuls les 30 premiers du classement de la FedExCup peuvent figurer et les joueurs bénéficient d’un avantage basé sur les coups en fonction de leur position.

Scheffler commencera avec une avance de deux coups sur Hovland et McIlroy commencera avec sept sous à la troisième place, tandis que Jon Rahm commencera quatrième devant Lucas Glover.

