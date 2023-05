Brooks Koepka: Pourquoi le championnat PGA et la cinquième victoire majeure sont le résultat d’un échec au Masters | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez le moment où Brooks Koepka a remporté un troisième championnat PGA avec une victoire en deux coups à Oak Hill.

Brooks Koepka a déclaré que son échec au dernier jour des Masters avait joué un rôle clé dans l’obtention d’un cinquième titre majeur après être sorti victorieux avec une impressionnante victoire au championnat PGA.

Koepka a mené par deux coups après trois tours à Augusta National plus tôt cette année, mais a finalement perdu face à Jon Rahm alors qu’il tirait un trois sur 75 dimanche.

Koepka s’est reproché de s’être « étouffé » en s’adressant aux médias plus tôt cette semaine mais, détenant un avantage d’un coup lors de la dernière journée à Rochester, le joueur de 33 ans n’a cette fois pas laissé filer son avance.

« Je n’aurais certainement pas gagné, je ne pense pas, si cela [The Masters] ne s’est pas produit « , a déclaré Koepka. » Prenez-le définitivement et continuez à l’utiliser pour chaque événement, chaque majeur, chaque fois que je suis en lice.

« J’ai toujours appris plus des quatre fois où j’ai terminé deuxième que, je suppose, des cinq fois où j’ai gagné maintenant.

« Je pense que l’échec est la façon dont vous apprenez. Vous vous en améliorez. Vous vous rendez compte des erreurs que vous avez commises.

« Vraiment, je pense que la grande clé est simplement d’être ouvert et honnête avec vous-même, et si vous pouvez le faire, vous aurez des kilomètres d’avance sur tout le monde. »

La victoire de Koepka était sa troisième au championnat PGA et sa cinquième au classement général, l’écartant de Rory McIlroy (quatre) et égalant le légendaire Seve Ballesteros, entre autres, sur cinq.

Il s’agissait de sa première victoire majeure depuis quatre ans, des blessures ayant gâché sa carrière dans les années qui ont suivi avant un retour marqué en forme en 2023.

« C’est sacrément bon », a-t-il déclaré. « Celui-ci est définitivement spécial. Je pense que celui-ci est probablement le plus significatif de tous avec tout ce qui s’est passé, tous les trucs fous de ces dernières années. Ça fait du bien d’être de retour et d’obtenir le numéro cinq. »

Brooks a ajouté sur son héritage: « Je m’en soucie. C’est juste difficile de vraiment saisir la situation pendant que vous y êtes encore, je pense.

« J’essaie de ne pas y penser pour le moment. Probablement quand je serai à la retraite et que je pourrai regarder en arrière avec Jena et mon fils et réfléchir à tout ça, ce sera vraiment spécial, mais en ce moment j’essaie de collectionne autant de ces choses que je peux. »

La victoire de Koepka à Oak Hill a également représenté le premier grand succès d’un membre du circuit LIV Golf.

« Je pense vraiment que cela aide LIV », a déclaré Koepka. « Mais je suis plus intéressé par moi-même en ce moment, pour être honnête avec vous.

« Ouais, c’est quelque chose d’énorme pour LIV, mais en même temps, je suis ici en compétition en tant qu’individuel au championnat PGA. Je suis juste heureux de ramener ça à la maison pour la troisième fois. »

Hovland : « C’est nul en ce moment » pour la deuxième place

Poussant Koepka jusqu’au bout dans le tour final, son partenaire de jeu Viktor Hovland. Le Norvégien n’a traîné que d’un coup jusqu’à ce qu’il trouve le bunker en route vers un double bogey au 16e trou.

Hovland a choisi de frapper un fer à neuf hors du sable, mais son effort s’est enfoncé dans le rebord du bunker et son défi a disparu comme sa balle, Koepka réussissant un birdie dans le même trou pour se dégager de quatre.

« J’avais l’impression de jouer au golf vraiment solide », a déclaré Hovland aux journalistes. « Je me suis donné beaucoup de regards … mais Brooks était difficile à attraper. C’est un grand joueur, et maintenant il a cinq majeurs. C’est un sacré record là-bas.

« Ce n’est pas facile d’affronter un gars comme ça. Il ne va rien te donner, et je n’ai pas vraiment eu l’impression de lui avoir donné quoi que ce soit jusqu’à 16 ans.

« J’ai l’impression d’être à ma place ici. Je dois juste m’améliorer un peu, et j’espère que ça ira comme ça la prochaine fois.

C’est le troisième top 10 consécutif de Hovland dans des championnats majeurs et il a ajouté : « Ça craint en ce moment, mais c’est vraiment cool de voir que les choses vont dans la bonne direction.

« Si je continue à m’occuper de mon entreprise et que je continue à travailler sur ce que je fais, je pense que nous allons bientôt en avoir un. »

Scheffler « ne se soucie pas » du retour au classement n ° 1

Scottie Scheffler a tiré un cinq sous 65 pour terminer à égalité au deuxième rang avec Hovland, deux tirs en arrière de Koepka sur sept sous. C’est un résultat qui l’a vu revenir au numéro 1 mondial.

Le champion des Masters de Leapfroging, Jon Rahm, à la première place ne représentait cependant aucune doublure argentée pour le vainqueur de 2022 à Augusta National.

Scottie Scheffler revient au numéro un du classement mondial après sa deuxième égalité au championnat PGA 2023 à Oak Hill

« C’est bien, mais je m’en fous », a déclaré Scheffler aux médias en riant. « Je ne joue pas pour le classement mondial. Je joue pour venir ici et concourir.

« En ce moment, je suis un peu triste de ne pas avoir pu terminer le tournoi, mais je suis fier de la façon dont je me suis battu, je suis fier de la façon dont j’ai joué les neuf derniers aujourd’hui pour me donner une chance. J’ai été battu par quelqu’un qui a mieux joué cette semaine, et je pointe le chapeau à Brooks. C’est comme ça que ça se passe.