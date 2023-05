Brooks Koepka peut être le champion le plus prolifique de cette époque au championnat PGA

Brooks Koepka a le numéro 5 majeur dans sa ligne de mire alors qu’il prend la tête de 54 trous dans la ronde finale du championnat PGA à Oak Hill

Brooks Koepka a commencé le troisième tour du championnat PGA en étant hué par une petite mais vocale minorité de fans entourant le premier tee. Il l’a terminé en recevant une ovation bruyante sur le 17e green alors que la galerie d’Oak Hill réalisait un fait simple : Koepka est désormais l’homme à battre lors de la ronde finale de dimanche.

Koepka a tiré un deuxième tour consécutif de 66 samedi pour prendre la tête de 54 trous à six sous, un tir devant Viktor Hovland et Corey Conners. Il l’a fait un jour où seuls huit autres joueurs ont réussi à briser le par. Il était deux coups meilleurs que n’importe qui d’autre sur le terrain sur un terrain de golf qui a été trempé par une pluie constante tout au long de la journée.

Tout cela a ajouté que Koepka a une chance de cimenter son héritage en tant que champion majeur le plus prolifique de cette génération. Une victoire ici cette semaine serait sa cinquième majeure en carrière, brisant une égalité avec Rory McIlroy pour la plupart des joueurs actifs de moins de 40 ans. Cela le lierait à des légendes du golf telles que Byron Nelson et Seve Ballesteros et le placerait juste un derrière Phil Mickelson et Lee Trevino. Il rejoindrait les deux plus grands noms du jeu, Tiger Woods et Jack Nicklaus, en tant que seuls joueurs à avoir remporté trois championnats PGA depuis que l’événement est passé au stroke play en 1958.

Koepka s’est retrouvé dans une position similaire il y a à peine un mois lorsqu’il a pris une avance de deux coups dans les 18 derniers trous du Masters. Puis l’homme qui avait la réputation d’assassin cérébral dans les grands championnats a fait quelque chose d’inhabituel : il s’est mis à jouer pour ne pas perdre. Koepka a laissé filer la tête alors que Jon Rahm le dépassait pour la veste verte.

Koepka jure de ne plus jamais laisser cela lui arriver. « Pour ne jamais penser comme je pensais avant le tour final », a-t-il déclaré après son tour samedi. « Apprendre ce que j’ai appris à Augusta m’a en quelque sorte aidé aujourd’hui… Je ne le referai pas du reste de ma carrière. Mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas jouer mal. Vous pouvez jouer bien, vous jouerez mal, mais je n’aurai jamais cet état d’esprit ou ce ne sera jamais la raison.

L’opportunité d’ajouter un autre trophée Wanamaker à sa collection est maintenant avec Koepka en plein visage. Il l’a fait avec une rafale tardive de birdies pour terminer son troisième tour, y compris un putt de 46 pieds au 17e trou qui a laissé la galerie de New York reconnaissant qu’ils assistaient à la grandeur. Après avoir publiquement demandé aux caméras de Netflix s’il serait jamais capable de rivaliser avec les meilleurs du jeu il y a à peine un an, Koepka prendra la tête de 54 trous pour le deuxième championnat majeur consécutif, le premier joueur à le faire depuis McIlroy en 2011.

Quelqu’un peut-il défier Brooks Koepka dimanche?

Conners et Hovland sont ses poursuivants les plus proches, mais ils n’ont pas le pedigree de Koepka. Conners n’a jamais été dans cette situation auparavant. Hovland l’a fait, et son expérience n’a pas été belle. Il avait la tête avant dimanche dernier en juillet à St. Andrews, mais est tombé quatrième après un 74 de clôture, puis était de nouveau en lice au Masters mais a tiré un autre 74 et n’a jamais sérieusement défié les leaders. Ensuite, il y a l’ancien ennemi juré de Koepka et collègue de LIV Golf, Bryson DeChambeau, qui a été jumelé à Koepka samedi dans un groupe qui n’a pas beaucoup parlé entre eux et entre dans le tour final à trois coups de la tête.

Les quatre premiers tournois majeurs de Koepka se sont succédé rapidement en trois ans, ce qui en a fait le plus grand joueur de golf. Son dernier est venu en 2019, une sécheresse de quatre ans qui a vu cette réputation ébranlée par des avances soufflées dimanche et une perte totale de confiance.

Quel Koepka se présentera à Oak Hill demain ? Le dominateur de 2017-19 ou celui qui s’est ouvertement interrogé sur son avenir dans le jeu devant toute la planète golf ? Un autre cran dans son héritage est en jeu, et un troisième championnat PGA élèvera Koepka dans un nouveau panthéon des grands du jeu. Tout ce qu’il a à faire est de survivre à 18 autres trous.