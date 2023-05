Brooks Koepka marche désormais parmi les légendes du golf avec son cinquième titre majeur

Brooks Koepka a remporté son troisième championnat PGA dimanche à Oak Hill, inscrivant son nom parmi les légendes de tous les temps du golf avec un cinquième titre majeur

Brooks Koepka s’est promené tranquillement sur le 18e fairway à Oak Hill dimanche après-midi, son nom étant déjà gravé sur le trophée Wanamaker pour la troisième fois. Il était entouré d’une immense galerie de fans new-yorkais qui l’ont maintenant vu remporter trois championnats majeurs dans leur pays d’origine. Mais sa vraie compagnie était des noms comme Jack et Tiger, Phil et Watson, Trevino et Player. Car Koepka fait désormais partie d’eux comme l’un des plus grands golfeurs de tous les temps.

La victoire en deux coups de Koepka sur Viktor Hovland et Scottie Scheffler au championnat PGA lui a donné cinq titres majeurs et l’a élevé à un panthéon différent de ses pairs. Aucun autre joueur de moins de 45 ans n’a plus de majors que Koepka, 33 ans. Seuls Tiger Woods et Phil Mickelson avaient gagné plus au cours des 30 années précédentes.

Il est maintenant à égalité avec des noms tels que Seve Ballesteros et Byron Nelson comme l’un des 20 joueurs à avoir remporté cinq tournois majeurs. Il est juste un derrière les six de Mickelson et deux derrière les sept remportés par Arnold Palmer et Sam Snead. Il a tout fait en six ans; il a fallu plus de 20 ans à Mickelson pour remporter son cinquième majeur. Ses trois titres PGA sont tous arrivés depuis 2018, ce qui fait de lui le troisième joueur à en remporter trois en si peu de temps avec Jack Nicklaus et Walter Hagen.

Lorsqu’il était sur une course de domination semblable à Tiger de 2017 à 19, remportant quatre tournois majeurs en moins de deux ans, Koepka semblait imbattable sur les plus grandes scènes du jeu. Il était imperturbable et stoïque alors qu’il dominait la compétition.

Une série de blessures au genou au cours des dernières années a menacé de lui enlever tout cela et l’a laissé s’interroger sur son propre avenir dans le jeu. Même au Masters le mois dernier, lorsqu’il a pris une avance de deux coups dans la ronde finale, Koepka a laissé filer. Il y avait une faille dans son armure. Il a assuré que cela ne se reproduirait plus.

Dimanche à Rochester, ce n’était pas le cas. Il est sorti et a réussi un birdie sur trois de ses quatre premiers trous pour ouvrir une avance de trois coups. Hovland a rampé en arrière et n’a été suivi que d’un seul en direction du 16e lorsque Koepka a finalement pris fermement le Wanamaker et s’est assuré qu’il revenait à la maison avec lui. Hovland n’a pas pu sortir d’un bunker de fairway et a fait un double bogey; Koepka a tiré son approche à cinq pieds et a fait un birdie. L’avance était maintenant de quatre. La partie compétitive du 105e championnat PGA était terminée. Koepka a terminé à neuf sous pour le tournoi avec une ronde de 68.

Koepka atteint cinq tournois majeurs et il a prouvé qu’il ne s’arrêterait pas là

La question n’est plus de savoir si l’ancien Koepka reviendrait un jour et remporterait un autre tournoi majeur. C’est maintenant combien il peut gagner. Il est encore plus jeune que Mickelson lorsqu’il a remporté son premier. Nicklaus a remporté sept tournois majeurs à l’âge de 33 ans ; Lee Trevino a remporté la moitié de ses six majors quand il était plus âgé que Koepka maintenant.

Koepka ne pense pas encore à son héritage. Son esprit est de rentrer chez lui pour célébrer avec sa femme Jena et attendre la naissance de leur premier fils. Son chapitre dans l’histoire du jeu a encore des pages à écrire.

« C’est fou. J’essaie de ne pas y penser en ce moment », a-t-il déclaré après sa victoire, le trophée Wanamaker reposant à ses côtés. «Je veux dire, je m’en soucie. C’est juste difficile de vraiment saisir la situation pendant que vous y êtes encore, je pense. Je veux dire, probablement quand je serai à la retraite et que je pourrai regarder en arrière avec Jena et mon fils et réfléchir à tout ça, ce sera vraiment spécial, mais en ce moment j’essaie de rassembler autant de ces choses que je peut. Nous verrons comment ça se passe.

Hovland et Scheffler étaient ses principaux concurrents dimanche. Mais son entreprise n’est plus seulement les acteurs de cette époque. Koepka fait désormais partie des plus grandes légendes de l’histoire du jeu. Il est le champion majeur le plus prolifique de sa génération et il est toujours actif.

Dimanche à Oak Hill, il a assuré qu’une liste des plus grands joueurs de golf ne serait jamais complète sans son nom.