Brooks Koepka livre une autre performance majeure pour remporter la PGA

PITTSFORD, NY (AP) – Toutes ces blessures qui ont amené Brooks Koepka à se demander s’il faisait toujours partie de l’élite du golf ont été mises au repos dimanche à Oak Hill lorsqu’il a battu le peloton le plus fort de l’année et remporté le championnat PGA pour son cinquième titre majeur.

Déterminé comme toujours à restaurer sa réputation de joueur à battre dans les majeures, Koepka a réussi trois birdies rapides au début, n’a jamais perdu la tête au milieu d’un combat acharné de Viktor Hovland et a clôturé avec un 3-moins de 67 ans pour une victoire en deux coups.

Il a remporté son troisième trophée Wanamaker – seuls Jack Nicklaus et Walter Hagen avec cinq et Tiger Woods avec quatre ont remporté le championnat PGA plus de temps – et a remporté son premier majeur en quatre ans.

Et dire que pendant 18 mois, Koepka était tellement blessé qu’il sentait qu’il ne pouvait pas concourir, une décision qui aurait pu le conduire à quitter le PGA Tour pour LIV Golf financé par l’Arabie saoudite dans un geste choquant en juin dernier après l’US Open.

Dans la série Netflix « Full Swing » qui a commencé à être diffusée plus tôt cette année, il a été cité comme disant que sa confiance avait cédé la place au doute. « Je vais être honnête avec vous, je ne peux pas rivaliser avec ces gars semaine après semaine. »

Donnez-lui une bonne santé et une tête claire, et bonne chance pour vaincre Koepka dans les majors.

Il a maintenant remporté cinq de ses 22 dernières majeures, un taux dépassé uniquement par Woods, Nicklaus, Arnold Palmer, Nick Faldo et Ben Hogan au cours des 75 dernières années.

Koepka est en bonne compagnie presque partout où il regarde. Ses cinq majors sont aussi nombreux que Seve Ballesteros et Byron Nelson. Parmi les joueurs actifs, seuls Woods (15) et Phil Mickelson (6) en ont plus.

« Je ne suis même pas sûr d’en avoir rêvé quand j’étais enfant, que j’en gagnerais autant », a-t-il déclaré.

Koepka avait l’air aussi puissant que jamais et ne laissait aucun doute sur sa place dans le match avec sa victoire en deux coups sur Hovland (68) et Scottie Scheffler, qui a clôturé avec un 65 et est revenu au n ° 1 mondial.

« Pour revenir là où nous étions il y a deux ans, je suis tellement heureux en ce moment », a déclaré Koepka. « C’est juste la chose la plus cool. »

Cette victoire place Koepka au 13e rang mondial et au 2e rang du classement de la Ryder Cup. Les six premiers se qualifient automatiquement et il serait difficile d’imaginer que Koepka quitte l’équipe américaine. Il ne peut que marquer des points dans les majeures, et deux autres sont encore à venir.

Koepka a dû partager les acclamations les plus bruyantes avec le pro du club californien Michael Block, qui a organisé un spectacle incroyable pendant quatre jours. Block a fait un trou d’un coup au 15e trou en jouant avec Rory McIlroy, puis a réussi deux putts difficiles à la fin pour un quatrième 70 consécutif.

Il a terminé 15e à égalité, ce qui lui donne une date de retour au championnat PGA l’année prochaine à Valhalla. C’était le meilleur résultat d’un club pro depuis Lonnie Nielsen à égalité pour 11 en 1986 à Inverness.

« Le moment le plus surréaliste que j’ai jamais eu dans ma vie », a déclaré Block. « Je vis un rêve et je m’assure de profiter du moment. Je ne vais pas mieux que ça – pas moyen en enfer.

Block facture 125 $ par leçon à Arroyo Trabuco à Mission Viejo, en Californie. Il a gagné un peu moins de 290 000 $ à Oak Hill.

Pour Koepka, son cinquième majeur aurait pu être le plus doux de tous compte tenu de l’examen minutieux de son jeu de piéton provoqué par des blessures et de sa décision de rejoindre LIV Golf, où il a remporté deux des événements de 54 trous.

Il y a un mois au Masters, Koepka a perdu une avance de deux coups au tour final en jouant provisoirement et a été dépassé par Jon Rahm. Il a juré qu’il ne recommencerait plus, et Koepka a livré de manière majeure, comme il le faisait auparavant.

Hovland lui a facilité la tâche à la fin. Koepka avait un coup d’avance au 16e trou lorsque Hovland a frappé son fer 9 depuis un bunker qui s’est branché sur la lèvre devant lui – le même coup qui a arrêté Corey Conners samedi – et a fait un double bogey.

Koepka a réussi un tir du brut à 5 pieds pour un birdie et menait soudainement par quatre coups lorsque Hovland a fait un double bogey.

Scheffler a commencé quatre coups derrière et ne s’est jamais approché à moins de deux. Son 65 correspondait au meilleur score du tournoi, affiché par quatre autres joueurs lors d’une journée prévue pour marquer.

Koepka a saisi cela en bourrant un coin à 4 pieds sur les deuxième et troisième trous, et en roulant dans un birdie de 8 pieds en bas de la colline au quatrième par-5.

Mais il a roulé dans l’eau au sixième trou et a bien fait de faire un bogey, et un autre bogey du rugueux au septième a réduit son avance à Hovland à un coup.

Hovland a de nouveau rattrapé un tir avec un birdie de 10 pieds le 13. Koepka a répondu avec un pilote qu’il a écrasé sur les bunkers escarpés et sur la frange au 14e accessible, et après avoir fait des pars sur le 15e par-3.

Hovland a frappé le fer 9 depuis le bunker le 16 et a pu entendre le bruit sourd de celui-ci exploser dans le gazon au bord du sable. Il comprit immédiatement ce qui s’était passé, couvrit sa bouche d’un poing fermé. Après une chute dans un mauvais rough, il en a fallu deux autres pour arriver au green.

« Brooks est un grand joueur, et maintenant il a cinq tournois majeurs. Je veux dire, c’est un sacré record juste là. Ce n’est pas facile d’affronter un gars comme ça », a déclaré Hovland. « Il ne va rien te donner, et je n’ai pas vraiment eu l’impression de lui avoir donné quoi que ce soit jusqu’à 16 ans. »

Bryson DeChambeau, qui a commencé la PGA avec un 66, a commis trop d’erreurs lors de sa ronde de 70. Il est resté pour serrer la main de Koepka, deux joueurs de LIV Golf qui avaient l’habitude de se mettre sous la peau de l’autre.

LIV avait trois joueurs dans le top 10 pour le deuxième majeur consécutif.

Koepka, qui a terminé à 9 sous 271, a reçu 3,15 millions de dollars et le trophée le plus lourd parmi les quatre majors. Rien ne semblait plus précieux que cela.

___

Golf AP : https://apnews.com/hub/golf et https://twitter.com/AP_Sports

Doug Ferguson, Associated Press