Brooks doit s’intégrer au modèle de jeu

Le manager de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Gregg Berhalter, a déclaré que les inquiétudes concernant la capacité de John Brooks à jouer dans un système qui utilise une ligne défensive élevée étaient ce qui avait conduit à son exclusion des trois dernières fenêtres de qualification pour la Coupe du monde.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

À l’approche des qualifications, Brooks était considéré comme le défenseur le plus talentueux de l’équipe, mais certaines performances fragiles dans la fenêtre de septembre, en particulier des matchs contre le Canada et le Honduras, ont menacé sa place dans l’équipe.

Brooks a été blessé pendant la fenêtre d’octobre, mais lorsque la fenêtre de novembre est arrivée, Berhalter a décidé de faire venir d’autres défenseurs centraux, faisant allusion au manque de forme de Brooks. Dans une interview sur Fútbol Americas, Berhalter a déclaré avoir expliqué son raisonnement à Brooks avant cette fenêtre.

“J’ai appelé [Brooks] avant le camp de novembre, et j’ai dit : ‘John, écoute, voici certaines choses qui manquent dans ton jeu, que je ne trouve pas adaptées à notre modèle de jeu, et auxquelles nous devons nous attaquer.'”

Interrogé par le co-animateur Herculez Gomez sur les aspects du jeu de Brooks qui le concernaient, Berhalter a évoqué le fait que le VfL Wolfsburg, le club de Brooks à l’époque, n’utilisait pas un système similaire aux États-Unis.

Berhalter a déclaré: “Nous voulons jouer avec une ligne très haute, n’est-ce pas? Donc, idéalement, s’il entrait dans une équipe qui joue avec une ligne haute, et nous pouvons voir que chaque semaine, comment il gère l’espace derrière lui, ce serait nous aide vraiment à avoir une idée de ce qu’il peut faire pour notre équipe. Donc, il n’avait pas fait ça avec Wolfsburg.

Non seulement Brooks n’a pas été appelé pour le reste des qualifications de la Coupe du monde, mais il a été omis pour une série de quatre matchs en juin dernier.

“Nous entrons dans ces jeux en été où nous voulions jeter un œil à un gars comme Cameron Carter-Vickers. Nous voulions jeter un œil à un gars comme Erik Palmer-Brown parce que John a le corps de travail que nous avons vu.”

Brooks est actuellement sans club après l’expiration de son contrat avec Wolfsburg, bien qu’il ait été lié à l’équipe de Bundesliga Hoffenheim. Berhalter a déclaré qu’il adoptait une approche attentiste en ce qui concerne le défenseur.

“Pour moi, c’est une question de: Voyons où John finit”, a déclaré Berhalter. “Voyons dans quel club il se retrouve et voyons comment sa forme est tout au long de l’automne. Et ensuite nous pourrons évaluer.”

Berhalter a également parlé de la situation de l’équipe à l’attaquant, où aucun joueur n’a vraiment intensifié et fait le sien. Parmi les candidats, l’attaquant du FC Dallas Jesus Ferreira avait tiré le meilleur parti de ses opportunités, mais le fait qu’ils soient venus contre l’opposition de la CONCACAF – y compris une explosion de quatre buts dans la Ligue des Nations de la CONCACAF contre la Grenade – n’a pas effacé les doutes quant à si Ferreira peut exceller contre une opposition de niveau supérieur.

“Nous avons des gars qui savent comment nous voulons jouer, qui ont été dans notre système et qui sont candidats pour être le numéro neuf”, a-t-il déclaré. “Et puis je pense qu’au fur et à mesure que nous nous dirigerons vers ce tournoi, nous allons voir qui est dans la meilleure forme. Je pense que c’est ainsi que vous choisissez les joueurs.”

Berhalter a ajouté qu’à la Coupe du monde, son choix d’attaquant partant pourrait être situationnel.

“Vous pourriez dire:” D’accord, quand dans ce match, nous voudrons peut-être un profil plus physique et le prochain match que nous attendons, nous pourrons peut-être opter pour plus de joueurs meilleurs au pressing “”, a-t-il déclaré. “Je veux dire, le seul critère qu’ils doivent avoir est la capacité de marquer des buts au niveau international. Cela doit être.”

Le manager américain a admis qu’il ne manquait pas d’options, notamment Ferreira, Ricardo Pepi d’Augsbourg, Jordan Pefok de l’Union Berlin, Josh Sargent de Norwich City et les Colorado Rapids Gyasi Zardes. À ce stade, Pepi, bien qu’il n’ait pas réussi à marquer pour Augsbourg après son déménagement, reste en lice.

“Je pense que la capacité de Pepi dans la surface de réparation est vraiment bonne pour un jeune joueur”, a déclaré Berhalter. “Sa capacité à tirer très rapidement est une bonne qualité. Il court bien derrière la ligne, joueur dynamique. Jésus, une compréhension incroyable du jeu de football. Il a également travaillé sur des courses derrière la ligne de fond maintenant. Je pense dans la surface de réparation C’est là qu’il doit continuer à travailler et je sais qu’à Dallas, ils travaillent dur avec lui.”