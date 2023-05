Brooklynn Snodgrass s’en sort dans la victoire de Sycamore sur la règle de la miséricorde contre Dixon lors du premier match des séries éliminatoires – Shaw Local

SYCOMORE – Ce n’était pas la marche régulière à haute pression pour assurer un retour ou briser une égalité.

Pourtant, la cogneuse de Sycamore Brooklynn Snodgrass a déclaré qu’elle remporterait son circuit de trois points et deux retraits en fin de quatrième qui a assuré la victoire 16-0 des Spartans sur Dixon dans une demi-finale régionale de classe 3A Sycamore.

« Je vais compter », dit-elle.

« Il n’y avait pas beaucoup de pression sur moi. Alors je me lâche et c’est là que les bonnes choses arrivent. — Brooklynn Snodgrass, joueur de troisième but de Sycamore

Après une première manche sans but, les Spartans n ° 2 (25-10) ont marqué 13 points dans la deuxième contre le n ° 7 Dixon (4-19) pour atteindre le championnat régional vendredi contre Rochelle ou Freeport.

Snodgrass a réussi un simple et a marqué en deuxième, a ajouté un but sur balles et a été touchée par un lancer en plus de son circuit de quatrième manche.

« Il n’y avait pas beaucoup de pression sur moi », a déclaré Snodgrass. « Alors je me lâche, et c’est là que de bonnes choses arrivent. »

Snodgrass a également eu un jeu défensif en tête-à-tête en début de première qui a probablement empêché une course de Dixon de marquer. Avec Bailey Tegeler au deuxième et un retrait, Elly Brown a frappé un sol dur à Snodgrass au troisième.

Snodgrass a lancé au deuxième, puis le joueur de deuxième but Haley Von Schnase a couru Tegeler au troisième, lançant à l’arrêt-court Keera Trautvetter couvrant le sac et elle a appliqué l’étiquette pour le retrait. Ava Vark a suivi avec un simple à gauche qui aurait probablement marqué un point.

« J’étais heureuse de voir Brooklynn se lancer », a déclaré l’entraîneur de Sycamore Jill Carpenter. « Au début de l’année, nous en avons eu quelques-uns et nous ne les avons pas très bien gérés, et nous y avons travaillé à l’entraînement. Pour qu’elle soit assez courageuse pour y aller, et Haley est là prête pour cela. Haley l’a retenu jusqu’à ce qu’elle pense qu’il était temps de le laisser partir et Keera était là pour le tag. Nous n’avons pas bien exécuté cela au début de l’année, donc c’est l’une de ces choses où vous êtes heureux de voir la croissance.

Vark a eu deux des trois coups sûrs pour Dixon contre la partante de Sycamore Alyssa Wilkerson, qui a retiré cinq prises en quatre manches.

Les Spartans ont commencé leur deuxième course de 13 points avec des simples de Wilkerson et Brighton Snodgrass, puis Trautvetter a atteint le premier sur une troisième frappe abandonnée pour charger les buts.

« Cette manche nous a en quelque sorte tués », a déclaré l’entraîneur de Dixon, Candi Rogers. «Notre jeunesse a vraiment montré quelque chose. Nous sommes une équipe très jeune. Il se réunira, espérons-le, l’année prochaine. J’ai tout le monde qui revient. Mais nous devons être meilleurs.

Cinq des six frappeurs suivants de Sycamore ont atteint la base, le seul sorti dans la foulée d’un vol sacrifié de Kairi Lantz. Les Spartans ont réussi neuf de leurs 12 coups sûrs dans le match de cette manche.

Rogers a déclaré que les jeux simples se sont avérés coûteux pour les duchesses toute la saison, et la troisième frappe abandonnée n’a pas fait exception. Carpenter a déclaré que c’était définitivement un tremplin pour son équipe, qui n’avait pas marqué auparavant.

« Parfois, il suffit de petites choses pour vous donner tout l’élan », a déclaré Carpenter. « Alyssa, un bon départ, Brighton avec un joli coup sûr et malheureusement pour [Dixon] c’était une troisième frappe abandonnée et tout le monde progresse d’un, et vous ne souffrez pas de là-bas. Ensuite, nous partons.

Rogers a déclaré que même si cette saison ne s’est pas déroulée comme prévu, elle s’attend à ce que son jeune club change la donne la saison prochaine.

« De toute évidence, ce n’est vraiment pas ce que nous voulions », a déclaré Rogers. « Nous avons eu beaucoup de matchs serrés et notre jeunesse l’a montré. Il y a eu beaucoup de matchs serrés que nous avons donnés avec des erreurs et des fautes mentales. Nettoyez-le et nous irons mieux.

Kaitlynn Williams a frappé un grand chelem dans la victoire, plafonnant le score de Sycamore dans la seconde après avoir réussi un doublé de deux points plus tôt dans la manche. Elle a obtenu trois coups sûrs pour le match. Wilkerson et McLaughlin ont réussi deux coups sûrs chacun, Trautvetter et McLaughlin ont marqué trois fois et McLaughlin a ajouté trois points produits.

Les Spartans ont battu Rochelle, n° 6, cette saison par un total de 35-1 en deux matchs, mais n’ont pas affronté Freeport, n° 3. Les Hubs et les Pretzels jouent à 16h30 mercredi avec le vainqueur face aux Spartans à 16h30 vendredi.

« C’est un très bon sentiment de venir ici et de massacrer cette équipe comme ça », a déclaré Brooklynn Snodgrass. «Cela me donne de grands espoirs pour vendredi et après. Si nous pouvons jouer comme ça, je pense que nous pouvons aller assez loin.