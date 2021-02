Brooklyn Nine-Nine revient pour une autre saison en 2021 – et ce sera malheureusement la dernière.

Créé par Mike Schur (également auteur principal de The Good Place) et Dan Goor, Brooklyn Nine-Nine suit sans doute le quartier des forces de police le plus drôle de tout New York, à la fois dans leur carrière et dans leur vie personnelle. Mais quand pouvons-nous nous attendre à voir la saison huit arriver sur nos écrans, et de quoi s’agit-il? Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent.