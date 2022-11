Brooklyn Nets se sépare de l’entraîneur-chef Steve Nash après un départ 2-5

L’entraîneur-chef des Brooklyn Nets, Steve Nash, réagit à un appel au cours du deuxième quart du match contre les Indiana Pacers au Barclays Center le 31 octobre 2022 à New York.

Jacque Vaughn prendra la relève en tant qu’entraîneur-chef par intérim, selon Shams Charania de The Athletic. Les Nets prévoient d’embaucher l’entraîneur suspendu des Boston Celtics Ime Udoka pour reprendre le travail à plein temps, il ajouta , citant des sources. Les Celtics ont suspendu Udoka pour la saison pour avoir enfreint les politiques de l’équipe qui auraient impliqué une relation inappropriée avec une employée. Udoka a mené les Celtics à la finale de la NBA plus tôt cette année, perdant finalement face aux Golden State Warriors.

“Je souhaite aux Nets tout le succès dans le monde et les Nash soutiendront notre équipe alors qu’ils tournent cette saison”, a déclaré Nash dans un message posté à son compte Twitter mardi .

L’entraîneur-chef des Celtics Ime Udoka (à gauche) n’était pas d’accord avec un arbitre (à droite) au deuxième quart lors d’un match entre les Boston Celtics et les Golden State Warriors, sixième match de la finale de la NBA au TD Garden de Boston le 17 juin. 2022.

Le directeur général des Nets, Sean Marks, a déclaré que c’était “une décision extrêmement difficile” de se séparer de Nash, mais qu’après avoir évalué le début de la saison, le changement était jugé nécessaire.

“Nous voulons remercier Steve pour tout ce qu’il a apporté à notre franchise au cours des deux dernières saisons”, a déclaré Marks dans un communiqué. “Depuis qu’il est devenu entraîneur-chef, Steve a été confronté à un certain nombre de défis sans précédent, et nous sommes sincèrement reconnaissants pour son leadership, sa patience et son humilité tout au long de son mandat.”

L’équipe a eu du mal à la fois sur le terrain et en dehors, malgré une liste de stars bien payées, dont Kevin Durant, Kyrie Irving et Ben Simmons. Durant aurait fait pression pour l’éviction de Nash pendant l’intersaison alors que des rumeurs circulaient selon lesquelles il pourrait quitter l’équipe.

NBC Sports a rapporté que Durant et Irving n’étaient pas satisfaits de la direction de l’équipe. Irving, qui a refusé de se faire vacciner contre le Covid, ne s’est pas vu proposer de prolongation de contrat à long terme.

Irving a attiré les critiques du propriétaire des Nets Joe Tsai ce week-end après avoir promu jeudi un film et un livre antisémites sur les réseaux sociaux.