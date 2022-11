Brooklyn Nets licencie l’entraîneur-chef Steve Nash pour mettre fin à un mandat décevant | Nouvelles de la NBA

Les Brooklyn Nets ont limogé l’entraîneur-chef Steve Nash après le début 2-5 de l’équipe dans la nouvelle saison NBA.

Nash part après avoir amassé un record de 94-67 et n’a remporté qu’un seul tour éliminatoire depuis qu’il a été nommé entraîneur-chef en septembre 2020.

Son départ met fin à un mandat torride qui avait tant promis lorsque les Nets formaient une super équipe d’anciens champions NBA et MVP en réunissant Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden.

Entre les revers de blessure et les problèmes d’inéligibilité d’Irving liés à son statut de vaccination Covid, lui et Durant n’ont joué que 64 matchs ensemble, tandis que le trio de Durant, Irving et Harden n’a réussi que 16 apparitions ensemble.

Dans une déclaration sur Twitter, Nash a remercié le propriétaire des Nets pour son opportunité avec l’équipe et a rendu hommage à la base de fans de l’équipe.

L’entraîneur adjoint Jacque Vaughn remplacera Nash par intérim.

“Nous tenons à remercier Steve pour tout ce qu’il a apporté à notre franchise au cours des deux dernières saisons”, a déclaré le directeur général des Nets, Sean Marks.

“Depuis qu’il est devenu entraîneur-chef, Steve a été confronté à un certain nombre de défis sans précédent, et nous sommes sincèrement reconnaissants pour son leadership, sa patience et son humilité tout au long de son mandat.

“Personnellement, ce fut une décision extrêmement difficile ; cependant, après de longues délibérations et une évaluation de la façon dont la saison a commencé, nous avons convenu qu’un changement est nécessaire en ce moment.

“Nous souhaitons à Steve, Lilla et à leur famille tout le meilleur pour l’avenir.”

Nash a mené les Nets à un record de 48-24 lors de sa première année à la tête, enregistrant une victoire de 4-1 au premier tour contre les Boston Celtics en séries éliminatoires avant que Brooklyn ne soit éliminé par les Milwaukee Bucks en demi-finale de la Conférence Est.

Harden, arrivé en janvier 2021 via un échange avec les Houston Rockets, a été expédié aux Philadelphia 76ers après seulement 13 mois en février plus tôt cette année, Ben Simmons, blessé, arrivant en retour.

Un mandat tumultueux s’est poursuivi pendant l’intersaison lorsque Durant a demandé un échange tout en lançant un ultimatum qui appelait au départ de Nash et du directeur général Marks. Durant est ensuite resté avec les Nets, invoquant des préoccupations concernant la stabilité et la culture d’équipe comme raisons de sa demande initiale.

Les Nets viennent de remporter une victoire de 116-109 contre les Indiana Pacers après avoir perdu quatre matchs consécutifs et accueillent les Chicago Bulls 3-4 mardi soir.

L’athlétismeL’initié de la NBA, Shams Charania, a rapporté que l’entraîneur-chef suspendu des Celtics, Ime Udoka, est un favori pour succéder à Nash à Brooklyn.