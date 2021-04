Le match de lundi entre les Brooklyn Nets et l’hôte des Minnesota Timberwolves a été reporté en raison de troubles civils dans la région de Minneapolis, a annoncé la NBA.

Dimanche, Daunte Wright, un homme noir de 20 ans, a été mortellement abattu par un policier lors d’un arrêt de la circulation dans la banlieue de Brooklyn Center. La mort a provoqué de violentes manifestations dimanche et lundi.

« La National Basketball Association a annoncé aujourd’hui qu’à la lumière des événements tragiques survenus hier dans la région de Minneapolis, le match de ce soir entre les Brooklyn Nets et les Minnesota Timberwolves au Target Center a été reporté », a déclaré la ligue dans un communiqué.

« La décision de reporter a été prise par la NBA après consultation de l’organisation Timberwolves et des responsables locaux et nationaux.

« Nos pensées restent avec la famille et les amis de Daunte Wright pendant cette période difficile. »

Le concours devait servir de deuxième concours d’un homestand de quatre matchs pour les Timberwolves.

ESPN a annoncé que le match pourrait être joué mardi à Minneapolis. Les Nets devraient visiter les 76ers de Philadelphie mercredi, tandis que les Timberwolves accueilleront les Bucks de Milwaukee mercredi.

Les Nets-Timberwolves pourraient être joués mardi à Minneapolis, selon des sources à ESPN. Les Nets joueront à Philadelphie mercredi; Les Timberwolves accueillent Bucks mercredi. – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 12 avril 2021

Un match de la MLB entre les Red Sox de Boston et les Twins du Minnesota a également été reporté lundi soir. Le Wild du Minnesota de la LNH a également reporté son match contre les Blues de St. Louis à Saint Paul.

La tragédie impliquant Wright s’est produite alors que le procès de l’ancien bureau de police de Minneapolis, Derek Chauvin, se poursuit à Minneapolis. Chauvin, qui est blanc, est jugé pour la mort en mai dernier de George Floyd, un homme noir.

Le chef de la police du Brooklyn Center, Tim Gannon, a déclaré que la fusillade de Wright était « accidentelle » et que la femme avait l’intention d’utiliser un Taser et non son arme de poing.